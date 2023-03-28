Apple придбала стартап WaveOne, що займається стисненням відео на базі АІ

28 марта 2023 г., 10:25

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Компанія Apple нещодавно придбала стартап WaveOne, який розробляє алгоритми стиснення відео за допомогою штучного інтелекту, як повідомляє TechCrunch.

Хоча Apple не підтвердила офіційно факт придбання, колишній керівник відділу продажів і розвитку бізнесу WaveOne Боб Станкош (Bob Stankosh) повідомив про продаж на своїй сторінці в LinkedIn.

«Після майже 2 років роботи в WaveOne, минулого тижня ми завершили продаж компанії Apple, - написав Станкош. - Ми почали свій шлях у WaveOne, усвідомлюючи, що відеотехнології машинного навчання/поглибленого навчання можуть потенційно змінити світ. Apple побачила цей потенціал і скористалася можливістю додати його до свого технологічного портфоліо».

Заснована у 2016 році, компанія WaveOne прагнула застосувати можливості штучного інтелекту для стиснення відео, щоб проводити трансляції в мережах, де необхідно зменшити розмір відеопотоків для зниження затримки.

Залежно від використовуваного алгоритму стиснення, якість відео може погіршитися або з'являться збої, особливо якщо на екрані відбувається багато руху або дії при низькій пропускній здатності каналу зв'язку. Відео не може раптово призупинитися на кілька секунд, щоб потік наздогнав, а потім знову почати відтворення, але воно може стати трохи більш розмитим на короткий час.

Використовуючи машинне навчання та штучний інтелект, WaveOne хотіла змінити спосіб стиснення відеопотоків, використовуючи обізнаність про контент, щоб визначити пріоритетність облич або дій для забезпечення чіткості та дозволити частинам екрана, які глядачі, ймовірно, ігнорують, бути розмитими, коли стиснення потрібно посилити. Це не лише заощадить пропускну здатність, але й зменшить розчарування.

За даними TechCrunch, WaveOne стверджує, що їхній підхід може зменшити розмір відеофайлів до половини, а на більш складних сценах цей виграш був ще більшим.

Компанія також заявила, що технологія є апаратно незалежною.

Навіть невелике збільшення пропускної здатності може значно покращити якість перегляду, особливо тому, що пропускна здатність ніколи не буває ідеальною, і ніхто не хоче, щоб перегляд погіршувався або переривався. З боку підприємства краща ефективність використання пропускної здатності може призвести до економії витрат на доставку того самого контенту з плином часу. У поєднанні з більшою задоволеністю клієнтів, Apple могла б надавати більш яскравий і чіткий контент на своїх сервісах за меншу ціну.

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