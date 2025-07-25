Apple презентувала публічну попередню версію iOS з «Liquid Glass»

25 июля 2025 г., 12:35

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Компанія Apple випустила публічну попередню бета-версію своєї наступної операційної системи для iPhone – iOS 26. Цей реліз дозволяє власникам останніх моделей iPhone ознайомитися з масштабними змінами в інтерфейсі пристрою, які будуть офіційно представлені восени.





Зазначається, що iOS 26 є одним із найбільших оновлень дизайну користувацького інтерфейсу iPhone з моменту випуску iOS 7 у 2013 році, яка запровадила більш плаский вигляд. Цьогорічний редизайн отримав назву «Liquid Glass» («Рідке скло»). Він замінює багато звичних кнопок та меню iPhone на напівпрозорі елементи, що демонструють анімацію під час навігації користувача програмами. Ці елементи імітують вигляд скла, що перетікає як рідина, створюючи більш динамічний та інтерактивний досвід. Дизайн «Liquid Glass» поширюється на оновлені системні елементи, такі як Lock Screen, Home Screen, Dock, сповіщення та Центр керування, а також на вигляд іконок програм та віджетів. Apple покладається на відгуки користувачів бета-версій для вдосконалення та коригування найбільш радикальних інтерфейсних рішень.





Окрім iPhone, Apple також оновила свої операційні системи для iPad (iPadOS 26), комп'ютерів Mac (macOS Tahoe 26) та Apple Watch (watchOS 26), уніфікуючи дизайн «Liquid Glass» по всій своїй екосистемі.





Окрім значних візуальних змін, iOS 26 приносить низку нових функцій:





Оновлений застосунок «Телефон»: Тепер він об'єднує нещодавні дзвінки та голосові повідомлення в один екран, а також містить розширені інструменти для фільтрації спам-дзвінків та небажаних повідомлень. Нова функція Call Screening автоматично відповідає на дзвінки з невідомих номерів, дозволяючи вам вирішити, чи приймати дзвінок після того, як абонент назве себе та причину. Hold Assist дозволить iPhone чекати на лінії замість вас і повідомить, коли агент буде готовий.





Покращення у застосунку «Повідомлення»: Користувачі можуть встановлювати власні фони для розмов, створювати опитування в групових чатах та отримувати кращий захист від спам-текстів.





Інтеграція АІ: Хоча обіцяне значне оновлення голосового помічника Siri перенесено на 2026 рік, iOS 26 вже включає декілька інтелектуальних функцій, що використовують АІ. Серед них переклад у реальному часі в iMessage та FaceTime, а також можливість візуального пошуку за інформацією на скріншоті. Наприклад, користувач може виділити об'єкт на скріншоті, щоб знайти, де придбати схожий предмет. Функція Visual Intelligence дозволяє шукати та взаємодіяти з будь-яким вмістом на екрані.





Apple Intelligence: Це системна АІ-платформа, представлена на WWDC 2025, забезпечує такі можливості, як покращені інструменти письма, контекстно-залежні дії у застосунках та розширене розуміння між застосунками. Для складних завдань Apple Intelligence безпечно використовує приватні хмарні обчислення на базі Apple silicon.





Wallet: Додано можливість створення цифрового посвідчення особи на основі паспорта США для використання в аеропортах.





CarPlay: Оновлений дизайн «Liquid Glass» та нові можливості, такі як віджети та Live Activities.





Apple традиційно випускає одне велике оновлення програмного забезпечення на рік для своїх пристроїв. Анонси відбуваються у червні на щорічній Всесвітній конференції розробників (WWDC), після чого розробники починають тестування. Протягом літа Apple надає публічну бета-версію для перших користувачів, які бажають допомогти у виправленні помилок та ознайомитися з новими функціями. Восени, разом із презентацією нового обладнання iPhone (імовірно, серії iPhone 17), Apple офіційно випустить нове програмне забезпечення, і більшість пристроїв автоматично оновлюються до нової версії iOS. Очікується, що iOS 26 стане доступною для всіх користувачів у середині вересня 2025 року.

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