Apple попереджає користувачів iPhone у 98 країнах про атаки шпигунських програм

12 июля 2024 г., 9:35

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Apple випустила повідомлення про загрози для користувачів iPhone у 98 країнах світу, попереджаючи їх про можливі шпигунські атаки. Це вже друга її подібна кампанія цього року, після того, як у квітні аналогічне повідомлення було розіслано користувачам у 92 країнах.



З 2021 року Apple регулярно розсилає подібні повідомлення, охоплюючи користувачів у більш ніж 150 країнах, йдеться в документі підтримки на сайті компанії. В останніх попередженнях, що вийшли в середу, не розкривають ні особистостей зловмисників, ні країн, у яких користувачі отримали повідомлення.



"Apple виявила, що ви піддаєтеся атаці шпигунського ПЗ, яке намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов'язаний з вашим Apple ID -xxx-", - пише компанія в попередженні для постраждалих користувачів. "Найімовірніше, ця атака спрямована саме на вас через те, ким ви є або чим займаєтеся. Хоча при виявленні подібних атак неможливо досягти абсолютної впевненості, Apple дуже довіряє цьому попередженню - будь ласка, поставтеся до нього серйозно".



Згідно з відгуками користувачів, серед тих, хто отримав останні повідомлення про загрозу від Apple, є і користувачі з Індії. У жовтні Apple надіслала аналогічні попередження кільком журналістам і політикам у цій країні. Пізніше правозахисна група Amnesty International повідомила про виявлення на iPhone відомих індійських журналістів шпигунської програми Pegasus, розробленої ізраїльською компанією NSO Group.



У своєму зверненні до постраждалих користувачів Apple підкреслила делікатний характер своїх методів ідентифікації загроз, попередивши, що розголошення додаткових деталей може допомогти зловмисникам уникнути виявлення в майбутньому.



З минулого року Apple також помітно змінила формулювання, вважаючи за краще описувати ці інциденти як "наймані шпигунські атаки" замість терміну "атаки, спонсоровані державою", який використовувався раніше.



Apple заявила, що для виявлення подібних атак вона покладається виключно на "внутрішню інформацію про загрози і розслідування".

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