Apple подтвердила приобретение разработчика виртуальной реальности NextVR

15 мая 2020 г., 9:45

0

Tweet

Представитель Apple подтвердил приобретение компании виртуальной реальности NextVR.



Как отмечает CNBC, эта покупка, вероятно, является еще одним свидетельством того, что для Apple виртуальная реальность и связанные с ней технологии дополненной реальности могут стать новой категорией продуктов.



«Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы, как правило, не обсуждаем наши цели или планы», - заявил представитель Купертино.



В начале апреля издание 9to5Mac уже сообщало, что компания Apple планирует поглощение стартапа NextVR, который разрабатывает платформу для трансляции различных мероприятий с использованием технологии виртуальной реальности.



NextVR была основана в 2009 году в Калифорнии Дэвидом Колом и ДиДжей Роллером (DJ Roller). Разработанная компанией технология позволяет с помощью гарнитур виртуальной реальности смотреть трансляции различных мероприятий от концертов до спортивных турниров, погружая зрителя в атмосферу событий. Например, компания заключила соглашение с NBA на трансляцию основных финалов в виртуальном режиме.



По данным PitchBook, NextVR привлекла $ 116 млн. и располагала штатом в 201 сотрудников на 2019 год. Многие из инвесторов стартапа были связаны с индустрией развлечений, включая совладельца Golden State Warriors Питера Губера, Comcast Ventures и Time Warner Investments.



«Я думаю, что если вы посмотрите на AR сегодня, вы увидите, что есть потребительские приложения, есть корпоративные приложения», - отмечал генеральный директор Apple Тим Кук в январе после того, как компания сообщила о доходах. «Редко появляется новая технология, в которой бизнес и потребитель видят что-то стоящее».

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet