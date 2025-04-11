Apple перекидає літаками 600 тонн iPhone з Індії, щоб «обійти» тарифи Трампа

11 апреля 2025 г., 9:35

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Reuters пише, що Apple зафрахтував вантажні авіарейси, щоб переправити 600 тонн iPhone, або 1,5 мільйона штук, до США з Індії після того, як він збільшив там виробництво. Компанія це робить намагаючись обійти тарифи Дональда Трампа, повідомили джерела агенції.

Деталі цього кроку дають уявлення про стратегію американської компанії, спрямовану на те, щоб обійти тарифи і наростити запаси своїх популярних iPhone у США, одному з найбільших ринків збуту.

Аналітики попереджають, що ціни на iPhone у США можуть різко зрости, враховуючи високу залежність Apple від імпорту з Китаю, основного центру виробництва пристроїв, який підпадає під дію найвищої тарифної ставки Трампа - 125%.

Ця цифра значно перевищує тариф у 26% на імпорт з Індії, який зараз призупинено після того, як Трамп оголосив 90-денну паузу на цьому тижні, яка не поширюється на Китай.

Apple «хотіла обійти тариф», - сказало одне з джерел, знайомих з планами.

Компанія лобіювала перед керівництвом індійських аеропортів скорочення до шести годин часу, необхідного для проходження митного контролю в аеропорту Ченнаї в південному штаті Тамілнад, порівняно з 30 годинами, додав співрозмовник Reuters.

Так званий «зелений коридор» в аеропорту індійського виробничого центру наслідує модель, яку Apple використовує в деяких аеропортах Китаю, повідомило джерело.

Близько шести літаків вантажопідйомністю 100 тонн кожен почали вилітати з кінця березня, один з них - на цьому тижні, якраз тоді, коли вступили в силу нові тарифи, повідомило джерело і представник індійського уряду.

За даними Reuters, вага одного iPhone 14 і зарядного кабелю становить близько 350 грамів (12,35 унції), а це говорить про те, що загальний вантаж вагою 600 тонн складався з 1,5 мільйона iPhone, з урахуванням ваги упаковки.

Apple продає понад 220 мільйонів iPhone на рік по всьому світу, причому, за оцінками Counterpoint Research, п'ята частина загального імпорту iPhone до США зараз надходить з Індії, а решта - з Китаю.

За тарифної ставки 54% вартість топового iPhone 16 Pro Max у США, яка становить 1599 доларів, зросла б до 2300 доларів, свідчать розрахунки, зроблені на основі прогнозів Rosenblatt Securities.

В Індії Apple активізувала авіаперевезення, щоб досягти своєї мети - 20% збільшення звичайного виробництва на заводах з виробництва iPhone, що було досягнуто шляхом розширення штату робітників і тимчасового продовження роботи на найбільшому заводі Foxconn в Індії до неділі, додало джерело.

Два інших прямих джерела підтвердили, що завод Foxconn в Ченнаї тепер працює по неділях, які зазвичай є вихідними. Минулого року завод випустив 20 мільйонів iPhone, включно з останніми моделями iPhone 15 і 16.

Оскільки Apple диверсифікує своє виробництво за межами Китаю, вона позиціонує Індію як країну, що відіграє вирішальну роль. Foxconn і Tata, два її основні постачальники, мають там три заводи, і ще два будуються.

Apple витратила близько восьми місяців на планування і створення прискореного митного оформлення в Ченнаї, а уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді звернувся до чиновників з проханням підтримати компанію, повідомив один високопоставлений індійський чиновник.

Згідно з комерційними даними митниці, поставки Foxconn з Індії до США зросли до 770 млн дол. у січні та 643 млн дол. у лютому, порівняно з діапазоном від 110 млн до 331 млн дол. за попередні чотири місяці.

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