Apple отримала кращі, ніж очікувалося, результати кварталу

5 мая 2023 г., 10:25

0

Tweet

У четвер компанія Apple повідомила про прибутки за другий фінансовий квартал, які перевершили обережні очікування Волл-стріт завдяки вищим, ніж прогнозувалося, продажам iPhone.





Генеральний директор Apple Тім Кук заявив в інтерв’ю CNBC, що квартал був «кращим, ніж очікували».





На фоні анонсів акції Apple зросли майже на 2% під час торгів і продовжили зростання.





Прибуток на акцію склав $1,52 проти $1,43 очікуваного. Чистий прибуток Apple у цьому кварталі склав 24,16 млрд дол. проти 25,01 млрд дол. у минулому році.





Виторг досяг 94,84 млрд дол., що на 3% менше порівняно з торішним показником у 97,28 млрд дол. При цьому аналітики прогнозували 92,96 млрд дол.





Загальні продажі компанії падають другий квартал поспіль.





Головною темою звіту Apple стали продажі iPhone, які зросли порівняно з аналогічним кварталом минулого року, навіть попри те, що, за оцінками IDC, загальна індустрія смартфонів скоротилася майже на 15% за той самий час.





Від продажу iPhone компанія отримала на 2% більше ніж торік - 51,33 млрд дол. проти 48,84 млрд дол. за прогнозом аналітиків. І це явно свідчить про те, що дефіцит компонент і проблеми з ланцюжком поставок, які заважали виробництву продукту протягом останніх кількох років, включаючи закриття заводу з виробництва iPhone наприкінці минулого року, нарешті зменшилися.





«Це був досить хороший квартал з точки зору iPhone, особливо відносно ринку, якщо ви подивитеся на ринкову статистику», - сказав Кук в інтерв’ю CNBC.





Бізнеси Apple з виробництва комп’ютерів Mac та iPad не були такими ж успішними. Минулого кварталу компанія попереджала, що обидва бізнес-сегменти скоротяться, частково через дефіцит компонент, але вони скоротилися більше, ніж очікувалося.





Продаж комп’ютерів Mac впав більш ніж на 31% до трохи більше ніж 7,17 млрд дол. Але це складне порівняння з аналогічним періодом минулого року, коли Apple все ще отримувала вигоду від закінчення буму продажів ПК під час пандемії та переходу на власні чипи, які забезпечують довший час автономної роботи ноутбуків.





Дохід від продажу iPad знизився майже на 13% до 6,67 млрд дол.





Бізнес Apple у сфері послуг, що охоплює щомісячну передплату, дохід від Apple App Store, гарантійні зобов’язання та доходи від ліцензування пошукових сервісів від таких компаній, як Google, досяг 20,9 млрд дол., що на 5,45% більше, ніж у попередньому році. Це свідчить про те, що найбільш високомаржинальний напрямок бізнесу компанії продовжує зростати.





Дохід від інших продуктів досяг 8,76 млрд дол. проти 8,43 млрд дол. за прогнозом.





Підрозділ Apple, що займається виробництвом натільних пристроїв, включаючи Apple Watch і навушники, такі як AirPods, впав на 1% протягом кварталу, що перевершило очікування аналітиків. Минулої осені компанія випустила дорожчий Apple Watch, який отримав назву Ultra.





Китайський бізнес Apple, який включає Тайвань і Гонконг на додаток до материкової частини країни, відзвітував про продажі в розмірі 17,81 млрд дол., що менше, ніж торік, коли він становив 18,34 млрд дол. Аналітики сподівалися, що попит на електроніку в Китаї зросте цього року, коли компанія вийде з карантину та інших обмежень, пов’язаних з пандемією Covid.





Хоча продажі скоротилися в більшості регіонів, які відстежує Apple, вони зросли в Азійсько-тихоокеанський регіоні до 8,11 млрд дол.





Фінансовий директор Apple Лука Маестрі (Luca Maestri) заявив, що загальний дохід компанії в поточному кварталі очікується менше приблизно на 3%.





«Ми очікуємо, що наші показники виторгу в червневому кварталі в річному обчисленні будуть аналогічними березневому кварталу за умови, що макроекономічні перспективи не погіршаться порівняно з тим, що ми прогнозуємо на поточний квартал, - наголосив Маестрі під час телефонної розмови з аналітиками. Він додав, що компанія стикається з макроекономічними проблемами в цифровій рекламі та мобільних іграх, які є частиною сервісного бізнесу Apple.





Як і очікувалося, рада директорів Apple санкціонувала викуп акцій і виплату дивідендів на суму 90 мільярдів доларів. Apple повідомила, що виплатила 23 млрд дол. на викупу акцій та на дивіденди у березні. Apple також підвищила дивіденди на 4% до 24 центів на акцію.





Кук також заявив, що Apple не планує звільнень, подібних до тих, які розпочали інші великі технологічні компанії протягом останнього року. «Я розглядаю це як крайній захід, і тому масові звільнення - це не те, про що ми зараз говоримо», - сказав він.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень