Apple із запуском iPhone 16 знову вийшла на друге місце у Китаї

25 октября 2024 г., 17:25

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Згідно з попередніми даними щоквартального дослідження IDC, поставки смартфонів у Китаї зросли на 3,2% у річному обчисленні до 68,8 млн одиниць у ІІІ кв. 2024 року. Це вже четвертий квартал поспіль, коли спостерігається зростання, зумовлене різким збільшенням кількості оновлень пристроїв, що було викликано стійким відкладеним попитом.

«Значна хвиля оновлення пристроїв сприяє стійкому відновленню китайського ринку смартфонів, - зазначив Артур Го (Arthur Guo), старший аналітик відділу досліджень клієнтських систем IDC в Китаї. - Незважаючи на поточні економічні проблеми, споживачі мають високу мотивацію купувати нові смартфони після трьох років відкладеного попиту».

Apple знову увійшла до Топ-5 на друге місце із запуском нової серії iPhone 16. Початкові показники продажів знаходяться на рівні з попередньою модделю, і компанія очікує, що майбутні акції та очікуваний запуск Apple Intelligence сприятимуть зростанню попиту в майбутньому.

Китайські OEM-виробники - vivo, Huawei та Xiaomi - сприяли зростанню ринку Android на 3,8%, кожен з них досягнув стабільного двозначного зростання.

Як зазначається, vivo зберегла лідерські позиції на китайському ринку в ІІІ кв., використовуючи свою ефективну стратегію чіткого позиціонування продуктів серед своїх основних та суб-брендів.

У IDC заявили, що Huawei здійсниkf вражаюче повернення, зафіксувавши чотири квартали поспіль щонайменше двозначнjuj зростання. Очікується, що її запуск першого у світі телефону, що складається втричі, сприятиме подальшому розвитку ринку складаних пристроїв.

Xiaomi продемонструвала п'ятий квартал поспіль зростання, продовжуючи задовольняти потреби споживачів з обмеженим бюджетом, а також розширюючи межі у сегменті високого класу.

Honor забезпечив собі п'яту позицію в Топ-5 завдяки таким популярним моделям, як X50, що зробило Honor номером один у ціновому сегменті $100-$200. Крім того, нові моделі? на кшталт Magic Flip та Magic V3, вивели Honor на друге місце на ринку складаних смартфонів у цьому кварталі.

«Ми очікуємо, що позитивна траєкторія зростання продовжиться і в четвертому кварталі, - резюмує Джейкоб Чжу (Jacob Zhu), аналітик відділу клієнтських пристроїв IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. - Цьому імпульсу сприятиме ранній випуск флагманських моделей від провідних брендів, а також ранній початок фестивалю шопінгу Singles Day».

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