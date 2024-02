Apple анонсувала понад 600 нових додатків, створених для Apple Vision Pro

2 февраля 2024 г., 14:35

За повідомленням Apple, понад 600 додатків та ігор, розроблених з використанням можливостей Apple Vision Pro, стануть доступні вже 2 лютого. Зазначається, що Vision Pro - це нескінченне полотно, на якому додатки можуть виходити за межі традиційного дисплея, та інтуїтивно зрозумілий і потужний тривимірний користувацький інтерфейс, яким користувачі керують за допомогою очей, рук і голосу. Просторовий досвід на Vision Pro може перетворити будь-яку кімнату на персональний кінотеатр для перегляду спортивних змагань, телепередач і фільмів, відкрити нові можливості для спільної роботи, створення та перегляду цифрового контенту, а також перенести користувачів у приголомшливі ігрові середовища та нові захопливі місця.



"Apple Vision Pro розкриває уяву наших розробників по всьому світу, і ми натхненні розмаїттям просторових ефектів, які вони створили для цієї захопливої нової платформи", - сказала Сьюзан Прескотт, віцепрезидентка Apple зі зв'язків із розробниками. "У новому магазині App Store ви знайдете понад 600 нових просторових ефектів, а також понад 1 мільйон сумісних застосунків для iOS і iPadOS - користувачі зможуть відкрити для себе широкий спектр застосунків, що розширюють межі можливого. Ці неймовірні додатки змінять наші уявлення про розваги, музику та ігри, відкриють нові можливості для навчання та досліджень, підвищать продуктивність, як ніколи раніше, і багато іншого. Розробники вже використовують можливості просторових обчислень, і нам не терпиться побачити, що вони створять далі".



Apple Vision Pro оснащений дисплеями з надвисокою роздільною здатністю, на кожне око припадає більше пікселів, ніж у 4K-телевізорі, тому користувачі можуть дивитися улюблений контент на 30-метровому екрані. Любителі спорту будуть у захваті від перегляду на Vision Pro завдяки таким додаткам, як PGA TOUR Vision, що використовує відстеження ударів у реальному часі поверх 3D-моделей реальних полів для гольфу, а також ключові статистичні дані - таблиці лідерів, табелі про ранги, розклади, інформацію про поля та інші деталі турніру - щоб оживити тур у просторі користувача.



"Завдяки Apple Vision Pro і можливостям просторових обчислень Apple пропонує нам інноваційний і захопливий спосіб знайомства з професійним гольфом", - сказав Скотт Гаттерман, старший віцепрезидент PGA TOUR з цифрових операцій. "PGA TOUR Vision, перший застосунок для гольфу, розроблений для Apple Vision Pro, дає змогу вболівальникам опинитися всередині канатів і безпосередньо на галявинах найзнаковіших полів у світі, від Pebble Beach до TPC Sawgrass, незалежно від того, де вони перебувають".



Із застосунком NBA на Apple Vision Pro шанувальники баскетболу можуть дивитися до п'яти трансляцій у прямому ефірі або за запитом за допомогою функції Multiview, стежити за статистикою гравців і команд у режимі реального часу та без зусиль переглядати інші ігри та результати. MLB занурює користувачів в атмосферу бейсбольного стадіону з краєвидом з домашнього майданчика і статистикою кожної подачі. Red Bull TV відображає 3D-карти перегонів у поєднанні з високоякісним відео та захопливим середовищем. А шанувальники футболу можуть отримати доступ до MLS Season Pass у застосунку Apple TV, який є домом для Major League Soccer. Завдяки сумісним додаткам від провідних кабельних служб, включно з Charter Spectrum, Comcast Xfinity, Cox Contour, Sling TV і Verizon Fios, і спортивних мовників, включно з ESPN, CBS, Paramount+, NBC, NBC Sports, Peacock, FOX Sports і UFC, користувачі Vision Pro завжди матимуть найкраще місце в домі.



Поряд із Disney+ найкращі розважальні додатки використовують унікальні можливості Apple Vision Pro, щоб запропонувати глядачам абсолютно нові способи перегляду улюблених фільмів, передач і багато чого іншого. IMAX забезпечує приголомшливі враження від перегляду 2D- і 3D-контенту, демонструючи популярні документальні фільми, такі як Deep Sky, у розширеному співвідношенні сторін IMAX. Max охоплює хітові фільми та серіали, свіжі оригінали, улюблені сімейні фільми, свіжі новини та прямі спортивні трансляції, а деякі фільми доступні у форматі 4K і просторовому аудіо з Dolby Atmos.



"Із застосунком Max для Apple Vision Pro шанувальники можуть трансформувати свій простір, використовуючи середовище Залу Залізного трону, щоб занурити глядачів у культовий Червоний замок", - сказав Кейсі Блойс, голова і генеральний директор HBO і Max Content. "Хитромудрі прикраси епохи Таргарієнів дозволять фанатам відчути, що вони дивляться програми, доступні на Max, у Вестеросі під час розквіту їхнього правління".



Із застосунком Apple TV користувачі також можуть дивитися всі оригінальні фільми Apple Originals з Apple TV+, понад 200 3D-фільмів і Apple Immersive Video, що дає змогу глядачам опинитися в самому епіцентрі подій завдяки 180-градусним 8K 3D-записам із просторовим аудіо. В Apple Music слухачі можуть завантажувати і транслювати понад 100 мільйонів пісень без реклами за допомогою Spatial Audio з підтримкою Dolby Atmos і Lossless Audio з наднизькою затримкою, використовуючи AirPods Pro (2 покоління) з USB-C. У той час як нативні додатки надають можливості, що повністю використовують можливості просторових обчислень, користувачі Apple Vision Pro також можуть насолоджуватися своїми улюбленими відео- та музичними потоковими сервісами в Safari, включно з можливістю відкривати кілька вікон, переходити в повноекранний режим, слухати Spatial Audio і запускати Environment для розваги, не схожої на жодну іншу.



Apple Vision Pro - інструмент для вирішення повсякденних завдань. Тривимірний користувальницький інтерфейс звільняє додатки від меж дисплея, і вони можуть відображатися поруч один з одним у будь-якому масштабі, створюючи нескінченне полотно для багатозадачності та спільної роботи. Користувачі Vision Pro можуть використовувати в парі з Magic Keyboard і Magic Trackpad або перенести потужні можливості Mac на Vision Pro за допомогою Mac Virtual Display, щоб створити ідеальний робочий простір.



Додатки, створені спеціально для visionOS, як-от Box, полегшують спільну роботу та безпечне керування файлами й контентом, включно з 3D-об'єктами, а додаток MindNode допомагає користувачам проводити мозковий штурм за допомогою бульбашок думок, які плавають у просторі користувача. OmniFocus і OmniPlan використовують красиву візуалізацію даних і управління проектами у великих вікнах для перегляду повного плану проекту. Додатки для підвищення продуктивності Microsoft 365, Fantastical і Numerics повною мірою використовують нескінченне полотно і чітку візуалізацію тексту Apple Vision Pro, щоб зробити повсякденні завдання легкими. JigSpace об'єднує 3D-контент, аудіо, відео та текст в інтерактивні покрокові просторові презентації, а Navi перекладає розмови в реальному часі, створюючи живі субтитри, щоб користувачі могли точно бачити, про що говорять люди, які їх оточують.



"Apple Vision Pro - це величезний крок у розвитку технологій, на кшталт iPhone і iPad", - каже Аарон Леві, співзасновник і генеральний директор Box. Ця проривна технологія дає змогу створювати імерсивний досвід, який докорінно переосмислює наші методи роботи, забезпечуючи візуально приголомшливу взаємодію без фізичних обмежень".



Під час спільної роботи з колегами користувачі можуть підключатися до Webex, Zoom і Microsoft Teams за допомогою Apple Vision Pro, створюючи умови для проведення нарад із кількома вікнами та спільним контентом, який може заповнити весь простір навколо користувача. Тисячі популярних додатків для підвищення продуктивності також сумісні з Vision Pro з моменту запуску, як-от Slack, Notion, Todoist та інші, які є важливою частиною повсякденних робочих процесів.



Apple Vision Pro забезпечує захопливий і корисний ігровий процес для гравців будь-якого рівня підготовки. Гравці можуть зануритися в ігри в App Store, які перетворюють простір навколо них, використовувати середовище для більш повного занурення або грати в сумісні ігри на екрані такого розміру, якого вони хочуть. Для підтримки широкого спектра ігор і просторових відчуттів Vision Pro поєднується з популярними ігровими контролерами, включно з PlayStation DualSense і Xbox Wireless Controller.



З Apple Arcade гравці можуть отримати доступ до каталогу з понад 250 ігор на Apple Vision Pro без додаткових покупок і реклами, включно з такими хітами, як NBA 2K24 Arcade Edition, Sonic Dream Team і TMNT Splintered Fate. Гравці в аркади також познайомляться зі світом просторових ігор завдяки добірці ігор з ефектом занурення, створених спеціально для Vision Pro. Ці ігри набувають абсолютно нового виміру: гравці переносяться в ігрове оточення в Synth Riders, крутять пальцями цеглинки LEGO в LEGO Builder's Journey, нарізають руками яблука в Super Fruit Ninja і багато іншого. Додаткові просторові ігри, доступні в Apple Arcade на старті продажів, охоплюють Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Bloons TD 6+, Stitch., Patterned, Illustrated і Wylde Flowers.



"Інновації закладені в нашій ДНК, тому нам не терпиться зануритися в нову технологію і перенести основний геймплей Jetpack Joyride і Fruit Ninja в нові, по-справжньому захопливі моменти, використовуючи неймовірні технології Apple Vision Pro", - каже Шайніель Део, генеральний директор Halfbrick. "Ми сподіваємося, що гравці будуть вражені світом Баррі Стейкфріса в Jetpack Joyride 2, а також можливістю перетворити свою вітальню на власний додзьо в Super Fruit Ninja".



Крім Apple Arcade, гравці можуть отримати доступ до просторових ігор в App Store, які пропонують різноманітний ігровий процес. Loóna оживляє 3D-діорами, просторові головоломки Blackbox ширяють у фізичному світі, а Void-X відроджує стрімкий ретро-аркадний шутер у похмурому міському пейзажі в стилі піксель-арт, що може похизуватися захопливими 3D-ефектами та інтуїтивно зрозумілим оку і руці геймплеєм. Skatrix Pro поєднує в собі скейтбординг, заснований на фізиці, і унікальний 3D-джойстик для жестів руками, що дає змогу змагатися і занурюватися в процес катання.



За допомогою Mac Virtual Display гравці можуть отримати доступ до більшої кількості ігор з Mac App Store і таких застосунків, як Steam, включно з такими популярними іграми, як Lies of P і Baldur's Gate 3, та насолодитися плавним і чуйним геймплеєм з увімкненим Game Mode на Mac.



Абсолютно нові можливості, розроблені для просторових обчислень, допомагають користувачам Apple Vision Pro відкривати нові місця неймовірними способами. Застосунок Hold the World переносить користувачів до лондонського Музею природної історії разом із сером Девідом Аттенборо, щоб вивчити рідкісні екземпляри з його всесвітньовідомої колекції, а The Archive переносить користувачів до іншого місця, щоб вивчити імерсивні локації, артефакти та просторові медіа з улюбленої міфології Star Trek Джина Родденберрі та інших легендарних творців. Такі додатки, як Voyager від ForeFlight, надають просторового контексту координованій природі управління повітряним рухом, створюючи ідеальний ігровий майданчик для любителів авіації, а CARROT Weather використовує 3D-карти погоди для надання сміховинно спотворених прогнозів.



Apple Vision Pro пропонує користувачам зануритися в тривимірне середовище навчання за допомогою таких застосунків, як solAR, що відкриває дива Сонячної системи просто на порозі будинку, або Sky Guide і Night Sky, що переносять користувачів у їхній особистий планетарій. Користувачі можуть навіть досліджувати червону планету очима одного з трьох марсоходів NASA, які наразі перебувають на поверхні, за допомогою програми Mars Explorer. Insight Heart дозволяє користувачам зрозуміти людське серце як ніколи раніше, а CellWalk відправляє їх у подорож молекулярними машинами життя, щоб вивчити цілу клітину бактерії, аж до окремих атомів. Complete HeartX демонструє новий підхід до з'єднання спеціалізованої 3D-анатомії та фізіології з діагнозами та методами лікування, щоб краще підготувати студентів до роботи з пацієнтами в реальних умовах.



Багато популярних додатків створили унікальні можливості, розроблені спеціально для Apple Vision Pro, як-от djay, що дає змогу мікшувати улюблену музику на двох реалістичних 3D-вертушках. NowPlaying вивчає приховані історії музики та покращує враження від прослуховування, а сервіс потокового відео та аудіо STAGE+ дає змогу користувачам як ніколи близько познайомитися з найбільшими класичними музикантами світу. Такі додатки, як Spool, створюють дивовижні музичні відеоролики з візуальними ефектами студійної якості та унікальними інструментами редагування, а Animoog Galaxy живе поруч із користувачами у фізичному просторі, наповнюючи його постійно мінливими звуками і фарбами. AmazeVR Concerts дає змогу користувачам опинитися в першому ряду на високоякісних концертах, де представлені живі виступи улюблених виконавців у приголомшливо промальованих 3D VR-середовищах. А за допомогою tappr.tv користувачі можуть відкривати для себе нову музику, створювати хореографію і багато іншого.



Потужні можливості Apple Vision Pro відкривають нові можливості для здійснення покупок, як ніколи раніше, з високим рівнем занурення і динаміки. Віртуальна шафа J.Crew і Mytheresa: Luxury Experience переосмислюють процес шопінгу завдяки живим консультаціям і новим способам ділитися образами з друзями по FaceTime. Decathlon допомагає покупцям переглядати, обирати та купувати товари, а також бачити їх у 3D у своєму особистому оточенні. Такі додатки для облаштування будинку, як Lowe's Style Studio, використовують переваги просторових обчислень, даючи змогу користувачам створювати ідеальну кухню просто на очах, а Wayfair Decorify допомагає швидко і легко змінити дизайн приміщення. Мисливці за житлом можуть скористатися Zillow Immerse, щоб ближче познайомитися з обраними оголошеннями за допомогою віртуальних турів будинком та інтерактивних 3D-планів поверхів.



За допомогою Apple Vision Pro користувачі можуть зануритися у відокремлений і спокійний простір із застосунками, що допомагають розмірковувати, дихати та зосереджуватися. Такі додатки, як Helium, дарують користувачам Vision Pro чудово оформлені враження, допомагають розслабитися і зміцнити стійкість, створюючи стресостійкі спогади про відпочинок на природі. Lungy: Spaces проводить користувачів через інтерактивні дихальні вправи та активну медитацію на основі звуків, а оздоровчий застосунок Odio занурює користувачів у їхній особистий звуковий кокон із просторовими звуковими ландшафтами, що переносять їх у царство спокою та умиротворення. Endel створює новий аудіовізуальний досвід за допомогою імерсивного світла і звуку, що ідеально підходить для Vision Pro.

