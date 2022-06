Apple анонсувала iOS 16

8 июня 2022 г., 10:25

+11

голос Tweet

Компанія Apple на WWDС 22 представила iOS 16 для своїх iPhone.



«iOS 16 - це великий випуск з оновленнями, які змінять ваш спосіб користування iPhone», - заявив Крейг Федерігі, старший віцепрезидент Apple з розробки програмного забезпечення. - «Ми переосмислили, як виглядає і працює екран блокування, за допомогою нових захопливих функцій, які роблять його більш особистим і корисним, представили спільну бібліотеку фотографій iCloud для сімей, спростили спілкування за допомогою нових можливостей у повідомленнях та пошті та використали покращений інтелект з оновленнями Live Text та Visual Look Up».



Екран блокування відтепер з iOS 16 стає більш особистим, яскравим і корисним. Завдяки новому багатошаровому ефекту об’єкти фотографій майстерно встановлюються перед часом на заблокованому екрані, створюючи відчуття глибини. Користувачі також можуть змінити вигляд дати та часу за допомогою виразних стилів шрифту та вибору кольору.



Екран блокування містить віджети, що дозволяє легко отримувати інформацію з одного погляду, як-от майбутні події календаря, погоду, рівень заряду акумулятора, будильники, часові пояси, перебіг дзвінка активності тощо.



Live Activities - це нова функція, яка допомагає користувачам бути в курсі подій, що відбуваються в режимі реального часу, наприклад, спортивних ігор, тренування, проїзду або замовлення їжі, прямо з екрана блокування.



Focus стає потужнішим, його легше налаштувати, і тепер він підключається до заблокованого екрана, пропонуючи користувачам спосіб прив’язати шпалери та віджети заблокованого екрана до певного Focus. Щоб активувати функцію, користувачі можуть просто провести пальцем до відповідного екрана блокування. Завдяки фільтрам Focus такі програми, як Календар, Пошта, Повідомлення та Safari, можуть показувати лише вміст, який має відношення до налаштувань Focus користувача, допомагаючи йому знайти кращий баланс.



Спільна бібліотека фотографій iCloud дає сім’ям новий спосіб безперешкодного обміну фотографіями за допомогою окремої бібліотеки iCloud, над якою можуть співпрацювати, робити внесок і насолоджуватися до шести користувачів. Користувач також може автоматично надсилати фотографії до Спільної бібліотеки за допомогою нового перемикача в додатку Камера. Крім того, користувачі отримають розумні пропозиції поділитися фотографією, яка містить учасників у Спільній бібліотеці фотографій.



Користувачі можуть редагувати або відкликати нещодавно надіслані повідомлення, відновлювати нещодавно видалені повідомлення та позначати бесіди як непрочитані, щоб повернутися до них пізніше. Крім того, SharePlay приходить до Повідомлень, що дає змогу насолоджуватися синхронізованим контентом, як-от фільми чи пісні та спільні елементи керування.



Тепер користувачі можуть запланувати розсилку електронної пошти заздалегідь і навіть можуть скасувати доставлення повідомлення до того, як воно надійде в теку вхідних одержувача. Пошта визначає, якщо користувач забув включити важливу частину свого повідомлення, наприклад вкладення. Користувачі також мають можливість відновити повідомлення в будь-який час за допомогою функції «Нагадати пізніше». А пропозиції щодо подальших дій автоматично нагадують користувачам про те, щоб вони написали електронний лист, якщо вони не отримали відповіді. Пошта також містить найбільшу перебудову пошуку та використовує найсучасніші методи для надання більш релевантних, точних і повних результатів. Користувачі бачать останні електронні листи, контакти, документи та посилання, коли починають шукати електронні листи.



Live Text використовує інтелект на пристрої для розпізнавання тексту в зображеннях в iOS, і тепер він розширюється й на відео. Користувачі можуть призупиняти відео на будь-якому кадрі та взаємодіяти з текстом. Live Text також додає користувачам можливість, наприклад, швидко конвертувати валюту, перекладати текст тощо.



Visual Look Up покращує фотографії, представляючи нову функцію, яка дозволяє користувачам натискати й утримувати об’єкт зображення, щоб підняти його з фону та помістити в такі програми, як Messages. Visual Look Up також відтепер може розпізнавати птахів і комах.



Ключі та ідентифікатори в Wallet отримали розширену підтримку. Тепер можна використовувати свій ідентифікатор у Wallet для програм, які потребують підтвердження особи та віку. Щоб забезпечити конфіденційність і безпеку, додатку буде надано лише інформацію, необхідну для транзакції, і користувач може переглянути й погодитися на її поширення за допомогою Face ID або Touch ID. Крім того, користувачі можуть безпечно ділитися ключами від дому, готелю, офісу та автомобіля в Wallet через програми для обміну повідомленнями, зокрема повідомлення, пошту тощо.



Компанія анонсувала нове покоління CarPlay, який можливо докорінно змінить спосіб взаємодії людей зі своїми автомобілями. CarPlay зможе надавати вміст для кількох екранів автомобіля, створюючи уніфікований досвід. Глибша інтеграція з автомобілем дозволить користувачам керувати радіо або змінювати клімат безпосередньо через CarPlay. А використовуючи дані автомобіля, CarPlay безперешкодно показувати швидкість, рівень палива, температуру та багато іншого на панелі приладів. Користувачі зможуть персоналізувати свої враження від водіння, вибираючи різні дизайни панелей, а з додатковою підтримкою віджетів отримають швидку інформацію з погоди та музики прямо на приладовій панелі свого автомобіля. Більше інформації про наступне покоління CarPlay буде опубліковано в майбутньому, а у транспортних засобах його підтримка зʼявиться наприкінці наступного року.



Наступне покоління CarPlay йде ще далі, глибоко інтегруючись з апаратним забезпеченням автомобіля, надаючи вміст для кількох екранів автомобіля.



Safari додає спільні групи вкладок, щоб ділитися колекцією вебсайт з друзями та родиною, що дозволяє легко додавати вкладки та бачити, що переглядають інші. Перегляд у Safari стає ще безпечнішим завдяки ключам доступу, унікальним цифровим ключам, які прості у використанні, більш безпечні, ніколи не зберігаються на вебсервер та залишаються на пристрої, щоб хакери не могли вкрасти їх під час порушення даних або обманом надати користувачам доступ до них. Створені для заміни паролів, ключі доступу використовують Touch ID або Face ID для біометричної перевірки та iCloud Keychain для синхронізації між iPhone, iPad, Mac і Apple TV із наскрізним шифруванням. Вони також працюватимуть у різних додатках та в Інтернеті, а користувачі можуть входити на вебсайт чи в додаток на пристроях не Apple, використовуючи лише свій iPhone.



Dictation пропонує новий досвід на пристрої, який дозволяє користувачам плавно перемикатися між голосом і дотиком. Користувачі можуть вводити текст за допомогою клавіатури, торкатися текстового поля, переміщувати курсор і вставляти пропозиції QuickType, і все це не потребує зупиняти диктант. Крім того, Dictation має автоматичну пунктуацію та диктант емодзі.



Додаток Home полегшує користувачам навігацію, організацію та перегляд своїх аксесуарів, а покращення базової архітектури пропонують користувачам більш ефективний та надійний контроль над їхнім розумним будинком. Оновлення програмного забезпечення до iOS 16 забезпечить підтримку стандарту підключення розумного дому Matter, щойно він стане доступним пізніше цієї осені, що дозволить широкому спектру аксесуарів безперешкодно працювати разом на різних платформах, допомагаючи реалізувати справжнє бачення розумного будинку.



Додаток Fitness доступний для всіх користувачів iPhone допомагає відстежувати та досягати цілі у фітнесі користувачам, навіть якщо вони не мають Apple Watch. Датчики руху iPhone можуть відстежувати кроки, відстань та тренування зі сторонніх додатків, які можна конвертувати в оцінку активних калорій, щоб зробити свій внесок у щоденну мету Move.



Додаток Health дозволяє користувачам зручно створювати список ліків і керувати ними, створювати розклади та нагадування, а також відстежувати свої ліки, вітаміни чи добавки. У США користувачі можуть просто навести камеру iPhone на етикетку, щоб додати ліки, прочитати про ліки, які вони приймають, та отримати сповіщення, якщо є потенційні критичні взаємодії з їхніми ліками.



Apple News представляє новий розділ «Мій спорт», щоб легко слідкувати за улюбленими командами та лігами; отримувати контент від сотень провідних видавців; отримати доступ до результатів, розкладів та турнірних таблиць.



Персоналізоване просторове аудіо забезпечує ще більш точне та захватне прослуховування. Слухачі можуть використовувати камеру TrueDepth на iPhone, щоб створити особистий профіль для просторового аудіо, який забезпечує налаштований спеціально для них досвід прослуховування.



Новий інструмент захисту конфіденційності під назвою Safety Check може бути корисним користувачам, чия особиста безпека під загрозою насильства в сім’ї або з боку інтимного партнера, оскільки швидко видаляє всі доступи, які вони надали іншим. Він включає екстрене скидання, яке допомагає користувачам легко виходити з iCloud на всіх своїх інших пристроях, скидати дозволи на конфіденційність та обмежувати обмін повідомленнями лише пристроєм у їхній руці. Це також допомагає користувачам зрозуміти, до яких людей і програм вони надали доступ, та керувати ними.



Попередня версія iOS 16 для розробників стала доступною для учасників програми Apple Developer Program на сайті developer.apple.com, починаючи відсьогодні, а публічна бета-версія вийде наступного місяця на beta.apple.com. Нові функції програмного забезпечення будуть доступні цієї осені як безоплатне оновлення програмного забезпечення для iPhone 8 та новіших версій.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист