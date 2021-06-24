AOC представила 4K-монитор U28G2XU с частотой 144 Гц

24 июня 2021 г., 16:25

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Компания AOC пополнила линейку мониторов G2 моделью U28G2XU с диагональю 71 см (28 дюймов), сочетающей разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц. В новинке установлена IPS-панель.

Дизайн модели AOC U28G2XU отличается элегантными красными акцентами и по сути отсутствием рамок с трех сторон. Монитор поддерживает подключение через два разъёма DisplayPort (1.4), а два разъёма HDMI 2.0 позволяют работать с разрешением 4K при 60 Гц.

Отмечается, что к разъёму HDMI 2.0 можно подключать и консоли нового поколения, изображение получит частоту обновления 120 Гц и разрешение QHD.

Благодаря технологии IPS, монитор обеспечивает углы обзора 178°/178°, широкий цветовой охват и оптимальную цветопередачу (охват 98,8% DCI-P3). Яркость U28G2XU составляет 370 нит, а контраст — 1000:1. Новинка получила сертификацию VESA DisplayHDR 400.

Для поддержки многозадачности U28G2XU поддерживает режим «картинка рядом с картинкой», когда на одном мониторе отображается изображение сразу из двух источников.

Универсальность AOC U28G2XU в повседневной работе и его потенциал для работы из дома очень высоки: встроенный концентратор USB 3.2 с 4 разъёмами упрощает подключение периферийных устройств, таких как клавиатура, мышь или веб-камера, и обеспечивает хорошее качество изображения как в играх, так и в рабочих приложениях. Хотя монитор оснащён двумя динамиками мощностью 3 Вт, в нём также есть выход для наушников, через который можно подключать гарнитуру.

Подставка монитора U28G2XU регулируется по высоте (130 мм) и обеспечивает широкий диапазон наклона (-5°/21,5°) и поворота (-32°/32°). Устройство поставляется с креплением VESA 100 мм, что позволяет крепить его к кронштейну.

Поддерживаемый дисплеем Режим LowBlue Light сокращает потенциально опасное синее свечение, а технология FlickerFree устраняет мерцание задней подсветки.

Как и остальные представители линейки AOC G2, AOC U28G2XU также поддерживает шесть игровых режимов и функций, таких как Dial Point (наложение прицела), Game Colour (насыщенность цвета) и Shadow Control (управление тенями), чтобы геймеры могли получить максимум от игры и достойно противостоять оппонентам.

Продажи монитора AOC U28G2XU стартуют в августе 2021 года по рекомендованной розничной цене 22999 гривен.

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