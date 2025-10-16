Anthropic запускає Claude Haiku 4.5 - найменшу, найшвидшу та найдоступнішу AI-модель

16 октября 2025 г., 11:45

0

Tweet

Компанія Anthropic 15 жовтня 2025 року оголосила про випуск Claude Haiku 4.5, своєї нової компактної моделі штучного інтелекту, яка стала доступною як найменш витратний варіант для всіх користувачів.



Як зазначає CNBC, цей запуск відбувається в рамках інтенсивних змагань у галузі AI: він послідував за анонсом Claude Sonnet 4.5 у вересні та Claude Opus 4.1 у серпні.



Модель Haiku 4.5 є не лише найдешевшою у лінійці Anthropic, але й, за ствердженням компанії, надзвичайно швидкою та здатною за продуктивністю перевершувати навіть більші моделі, які вважалися передовими лише кілька місяців тому.



Майк Крігер (Mike Krieger), головний директор із продуктів Anthropic, зазначив, що Claude Haiku 4.5 "бореться далеко не у своїй ваговій категорії". Зокрема, нова модель перевершує Claude Sonnet 4 (модель середнього розміру, випущену у травні). Згідно з бенчмарком SWE-bench Verified, який вимірює навички кодування, Haiku 4.5 демонструє результати, порівнянні з Claude Sonnet 4 та навіть з найновішою моделлю GPT-5 від OpenAI.



Наголошується, що Haiku 4.5 є ідеальним вибором для користувачів, які потребують швидких та точних відповідей. Для платних екаунтів модель стала найдоступнішою, а безкоштовні також можуть її використовувати, отримуючи більшу пропускну здатність порівняно з Claude Sonnet 4.5 завдяки меншому розміру Haiku. Ціни для розробників через API становлять від 1 дол. за млн вхідних токенів та 5 дол. за млн вихідних токенів.



Незважаючи на те, що Claude Sonnet 4.5 залишається найбільш продуктивною моделлю Anthropic, пропозиція Haiku 4.5 відкриває нові сценарії використання. Наприклад, ці дві моделі можуть працювати в парі: Sonnet 4.5 створює багатоетапні плани для складних завдань, тоді як Haiku 4.5 паралельно виконує підзадачі. Це особливо корисно для бізнесу, де Haiku може моніторити, наприклад, великі обсяги фінансових даних у реальному часі завдяки своїй швидкості та низькій вартості, а потім передавати первинні висновки Sonnet для більш глибокого аналізу.



Anthropic продовжує активно працювати над новими розробками. Крігер повідомив, що компанія, оцінка якої наближається до 183 млрд дол., планує випустити ще одну модель, ймовірно, оновлену версію Opus, до кінця цього або початку наступного року.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI