Anthropic випустила флагманську модель Claude Opus 4.5: фокус на АІ-агентах

Компанія Anthropic представила Claude Opus 4.5 - свою нову флагманську велику мовну модель. Розробники стверджують, що Opus 4.5 є найбезпечнішою та найпотужнішою LLM в історії компанії.



За даними Anthropic, модель Opus 4.5 значно перевершує конкурентів у підтримці агентів штучного інтелекту, які використовують інструменти для автоматизації робочих процесів. Коли агенти, побудовані на базі моделі, стикаються із завданням, яке не можуть виконати одразу, вони можуть ітеративно вдосконалювати свої можливості. Anthropic заявляє, що Opus 4.5 досягає «пікової продуктивності» вже після чотирьох ітерацій, тоді як іншим LLM потрібно до десяти спроб. Це робить модель корисною для складних, довготривалих завдань, таких як переписування цілих програм, що може тривати кілька годин.



Нові функції міркування моделі доповнюються розширеними інтеграціями з популярними корпоративними інструментами. Інтеграція з Excel, яка раніше була доступна лише як попередній дослідницький перегляд у пакеті Claude for Financial Services, тепер стала загальнодоступною для користувачів із підписками Max, Team та Enterprise. Додано підтримку зведених таблиць, а також можливість завантажувати файли та генерувати діаграми безпосередньо в інтерфейсі. Браузерне розширення для Google Chrome, яке дозволяє чат-боту виконувати дії у вебаплікаціях від імені користувача, також стало загальнодоступним для всіх підписників плану Max.



Програмування є ще однією сферою, де Opus 4.5 демонструє кращу продуктивність, вимагаючи менше людського втручання та краще обробляючи неоднозначність. Наприклад, розробник може попросити модель усунути помилку, не уточнюючи, що для її виправлення потрібно переглянути кілька систем. Для оптимізації витрат команди розробників можуть використовувати Opus 4.5 як головного агента, тоді як легша модель Haiku 4.5 може забезпечувати роботу підагентів. Такий підхід дозволяє доручати прості кроки обробки менш ресурсоємній LLM.



Opus 4.5 доступна через Claude Chat, Claude Code та програмні інтерфейси. Ціна використання встановлена на рівні 5 дол. за мільйон вхідних токенів та 25 дол. за мільйон вихідних токенів.

