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Anthos for Telecom ускорит модернизацию коммуникационных приложений

6 марта 2020 г., 11:06
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Anthos for Telecom ускорит модернизацию коммуникационных приложений

Вчера была выпущена Anthos for Telecom, новая версия платформы разработки приложений компании Google, ориентированная на провайдеров телекоммуникаций. Она является частью триединой стратегии цифровой трансформации Global Mobile Edge Cloud, в задачи которой входит оказание помощи телекоммуникационным компаниям в монетизации 5G как платформы для бизнес-услуг, в лучшем вовлечении клиентов посредством анализа данных, и в повышении операционной эффективности.

Стартовавшая в прошлом году, Google Anthos базируется на открытом ПО для оркестровки контейнеров, Kubernetes. Этот сервис позволяет приложениям работать без изменений как в публичном облаке, так и на существующем онпремисном оборудовании, оставляя предприятиям свободу выбора подходящей инфраструктуры в каждом конкретном случае. Anthos for Telecom выводит облачную платформу Anthos на край сети и позволит телекоммуникационным компаниям использовать новейшие, самые современные инструменты разработки приложений везде, включая устаревшую граничную инфраструктуру.

Эял Мэнор (Eyal Manor), генеральный менеджер Anthos и продуктов разработчиков в Google Cloud, заявил, что Anthos for Telecom предлагает аналогичную Anthos платформу, только ориентированную на сетевые, а не на мобильные приложения. По его мнению, это откроет новую волну инноваций для партнёров по телекоммуникациям, поскольку те смогут размещать свои приложения на границе сети для снижения затрат на данные, повышения безопасности и уменьшения задержки.

«Около 90% новых разработок контейнеризованы, и мы пытаемся предоставить такую ​​возможность партнёрам по телекоммуникациям, — сказал Мэнор. — Это позволит им добиться значительных успехов в приложениях для игр, навигации, дополненной и виртуальной реальности».

Некоторые из телекоммуникационных партнёров Google уже приступили к миграции в её облако ключевых ИТ-систем, традиционно базирующихся в локальных средах. В частности, Amdocs Group, поставщик ПО и сервисов для провайдеров коммуникаций, медиа и финансовых услуг, согласилась переместить платформу клиентского опыта в Google Cloud. Теперь заказчики Amdocs, по словам Google, смогут рассчитывать на более качественную аналитику, превосходную надежность и новые граничные 5G-решения.


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