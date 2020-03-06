Anthos for Telecom ускорит модернизацию коммуникационных приложений

6 марта 2020 г., 11:06

0

Tweet

Вчера была выпущена Anthos for Telecom, новая версия платформы разработки приложений компании Google, ориентированная на провайдеров телекоммуникаций. Она является частью триединой стратегии цифровой трансформации Global Mobile Edge Cloud, в задачи которой входит оказание помощи телекоммуникационным компаниям в монетизации 5G как платформы для бизнес-услуг, в лучшем вовлечении клиентов посредством анализа данных, и в повышении операционной эффективности.

Стартовавшая в прошлом году, Google Anthos базируется на открытом ПО для оркестровки контейнеров, Kubernetes. Этот сервис позволяет приложениям работать без изменений как в публичном облаке, так и на существующем онпремисном оборудовании, оставляя предприятиям свободу выбора подходящей инфраструктуры в каждом конкретном случае. Anthos for Telecom выводит облачную платформу Anthos на край сети и позволит телекоммуникационным компаниям использовать новейшие, самые современные инструменты разработки приложений везде, включая устаревшую граничную инфраструктуру.

Эял Мэнор (Eyal Manor), генеральный менеджер Anthos и продуктов разработчиков в Google Cloud, заявил, что Anthos for Telecom предлагает аналогичную Anthos платформу, только ориентированную на сетевые, а не на мобильные приложения. По его мнению, это откроет новую волну инноваций для партнёров по телекоммуникациям, поскольку те смогут размещать свои приложения на границе сети для снижения затрат на данные, повышения безопасности и уменьшения задержки.

«Около 90% новых разработок контейнеризованы, и мы пытаемся предоставить такую ​​возможность партнёрам по телекоммуникациям, — сказал Мэнор. — Это позволит им добиться значительных успехов в приложениях для игр, навигации, дополненной и виртуальной реальности».

Некоторые из телекоммуникационных партнёров Google уже приступили к миграции в её облако ключевых ИТ-систем, традиционно базирующихся в локальных средах. В частности, Amdocs Group, поставщик ПО и сервисов для провайдеров коммуникаций, медиа и финансовых услуг, согласилась переместить платформу клиентского опыта в Google Cloud. Теперь заказчики Amdocs, по словам Google, смогут рассчитывать на более качественную аналитику, превосходную надежность и новые граничные 5G-решения.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации