Android с iOS качают приватные данные, разница лишь в количестве?

1 апреля 2021 г., 16:55

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Нет хуже обвинения для ИТ-компании в наши дни, чем обвинение в незаконном сборе пользовательских данных. Поэтому ни Google, ни Apple не замедлили отреагировать резкой критикой на статью Дугласа Лейта (Douglas J. Leith) из дублинского Тринити-колледжа (Ирландия), в которой тот с экспериментальными фактами в руках утверждает, что мобильные ОС обоих гигантов регулярно снимают и отсылают информацию с устройств без разрешения и ведома владельцев последних.

«Мы обнаружили, что даже при минимально сконфигурированном и находящемся в покое телефоне как iOS, так и Android обмениваются данными с Apple/Google в среднем каждые 4,5 минуты. Им передаются IMEI телефона, серийный номер оборудования, серийный номер SIM-карты и IMSI, номер телефона и т.д., И iOS, и Google Android передают телеметрию, даже если пользователь прямо отказался от этого, – утверждает статья. – iOS (вдобавок) отправляет в Apple MAC-адреса ближайших устройств, например других телефонов и домашнего шлюза вместе с GPS-координатами».

По мнению автора статьи, для пользователей в настоящее время, возможно, вообще не существует реалистичных вариантов предотвращения такого обмена данными.

В комментариях сайту Ars Technica, компания Apple заявила, что исследователь ошибается, и что она «обеспечивает прозрачность и контроль сбора личной информации». Google тоже высказала сомнения в корректности постановки эксперимента автором статьи, однако главные нарекания у неё вызвал вывод, что Android отсылает в 20 раз больше информации, чем iPhone.

В частности, Лейт утверждает, что при запуске устройства, Android отправляет около мегабайта пользовательских данных обратно в Google, в то время как iOS передает только около 42 КБ. В режиме ожидания Android отправляет в Google около 1 МБ каждые 12 часов, а Apple за тот же период времени получает только около 52 К. В одних США за полсуток Android собирает около 1,3 ТБ, а iOS – около 5,8 ГБ.

«Мы выявили недостатки в методологии, измерения объема данных и не согласны с утверждениями статьи о том, будто устройство Android передает в 20 раз больше данных, чем iPhone. Согласно нашему исследованию, это расходится с истиной на порядок величины», – говорится в официальном ответе Google. – В этом отчёте рассматриваются те сообщения, которые помогают гарантировать, что программное обеспечение iOS или Android обновлено, службы функционируют должным образом, а телефон безопасен и работает эффективно».

Не вдаваясь в споры с гигантами, незаинтересованные комментаторы отмечают один явный недочёт экспериментов, впрочем, трудно сказать, насколько он критичен: сравнивались разные поколения устройств. Лейт сообщает, что проводил измерения на iPhone 8 с джейлбрейком и устаревшей версией iOS 13.6.1. Однако для сравнения использовался смартфон Google Pixel 2 под управлением Android 10, вышедшей только в прошлом году.

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