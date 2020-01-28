Android 11 и смартфон Pixel 4A будут представлены 12 мая?

28 января 2020 г., 9:45

Компания Google официально сообщила о дате проведения своей ежегодной конференции для разработчиков.

Точнее, об этом сообщил глава компании Сундар Пичаи, опубликовав в твиттере тизер Google I/O 2020.

В нынешнем году мероприятие состоится 12-14 мая. Google I/O 2020 будет проходить в Shoreline Amphitheatre в городе Маунтин-Вью, недалеко от центральной штаб-квартиры Google.

На прошлогодней конференции наряду с различными анонсами был представлен смартфон Pixel 3A, наблюдатели предполагают, что в рамках Google I/O 2020 будет показан Pixel 4A.

Кроме того, есть все предпосылки, что на конференции компания сообщит первые детали про операционную систему Android 11.

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