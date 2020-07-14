Analog Devices покупает Maxim Integrated за 21 млрд долл.

14 июля 2020 г., 9:25

0

Tweet

Компания Analog Devices официально объяила в понедельник о намерении приобрести конкурента, Maxim Integrated, почти за 21 млрд долл. За каждую акцию Maxim была выплачена премия в 22%.



Отмечается, что это крупнейшая сделка в сегменте выпуска аналоговых микросхем.



Поглощение позволит Analog Devices укрепить свои позиции в сегменте чипов для автомобилей, ЦОД и 5G-сетей. В результате будет создана компания с капитализацией 68 млрд долл., которая будет противостоять более крупным конкурентам, таким как Texas Instruments.



Стоит напомнить, что компания Analog Devices, базирующаяся в Норвуде, штат Массачусетс, поставляет различные датчики, а также широкий ассортимент микросхем для задач преобразования сигналов (аналого-цифровые преобразователи и цифровые сигнальные процессоры).



Maxim Integrated имеет штаб-квартиру в Сан-Хосе, штат Калифорния, и была основана в 1983 г. одним из сооснователей AMD Джеком Гиффордом (Jack Gifford). В компании работает сегодня почти 10 тыс. сотрудников. Ее президентом и исполнительным директором является Тунч Долуджа (Tunç Doluca), который также входит в состав совета директоров Western Digital.



Объединение активов двух компаний позволит после завершения слияния и всех процессов, ориентировочно через 18 месяцев после закрытия сделки, не только нарастить прибыль обновленной компании, но сэкономить до 275 млн долл. за счет синергии.



Глава Maxim Тунч Долуджа войдет в состав совета директоров Analog Devices.



Это не первая крупная сделка для Analog Devices, в 2016 году компания приобрела Linear Technology за 14,8 млрд долл.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet