Анаэробный микроорганизм может стать фабрикой наноматериалов для электроники

4 августа 2020 г., 13:45

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Найденная на дне озера анаэробная бактерия Shewanella oneidensis стала объектом исследования группы учёных из Политехнического Института Ренсселера (штат Нью-Йорк). Продуктом её жизнедеятельности является дисульфид молибдена — материал, переносящий электроны столь же легко, как и графен, который может быть использован для совершенствования электроники, электрохимических накопителей энергии и улучшения средств доставки лекарств.

Итогом данного исследования стала публикация в журнале Biointerphases.

«Мы обнаружили, что бактерии, адаптированные к конкретным геохимическим или биохимическим средам, могут в ряде случаев создавать очень интересные новые материалы, — сказал Джеймс Рис (James Rees), который возглавлял эту новаторскую работу будучи аспирантом, при поддержке доцента Шейлы Сойер (Shayla Sawyer) и Юрия Горби (Yuri Gorby), третего автора статьи. — Мы пытаемся привнести это в мир электротехники».

По сравнению с другими анаэробными бактериями, Shewanella oneidensis особенно необычна и интересна тем, что она вырабатывает готовые нанопровода, способные переносить электроны. «Это позволяет подключаться к уже имеющимся электронным устройствам», — говорит Сойер. — Таким образом, мы имеем совершенно поразительный интерфейс между живым миром и миром искусственным«.

Сойер и Рис планируют продолжить изучение способов контроля и оптимального использования возможностей этой бактерии в прикладных целях.

«Биология так долго изобретала материалы методом проб и ошибок. Композиты и новые структуры, полученные учеными-людьми, — капля в море по сравнению с тем, чего удалось достичь биологии», — отметил Рис.

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