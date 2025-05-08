Анонсовано чип AmpereOne M зі 192 Arm-ядрами та 12-канальною пам'яттю DDR5

8 мая 2025 г., 9:35

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Минулого року компанія Ampere Computing розповідала про AmpereOne M із 12-канальною пам'яттю DDR5 і 192 ядрами порівняно з 8-канальною пам'яттю DDR5, якою оснащувалися перші процесори AmpereOne. У той час йшлося про те, що AmpereOne M постачатимуть у 4 кварталі 2024 року.



Днями компанія опублікувала короткий опис продукту AmpereOne M, але не розмістила присвяченого цьому пресреліз. Короткий опис AmpereOne M підтверджує флагманську модель AmpereOne A192-32M зі 192 ядрами, частотою 3,2 ГГц і потужністю 348 Вт. 12-канальна пам'ять DDR5 в AmpereOne M обмежена DDR5-5600 і підтримує тільки один модуль DIMM на канал.



В іншому чип AmpereOne M, окрім чотирьох додаткових каналів пам'яті, схожий на процесори AmpereOne, які почали з'являтися торік, з ISA Arm v8.6+, 96 лініями PCIe Gen5 і виробництвом за 5-нм техпроцесом TSMC.



Тим часом процесор AMD EPYC 9965 Turin, що постачається з минулого року, пропонує 192 ядра, але з SMT для 384 потоків на сокет, базовою тактовою частотою 2,25 ГГц, прискореною частотою всіх ядер 3,35 ГГц і максимальною тактовою частотою прискорення 3,7 ГГц. EPYC 9965 має TDP 500 Вт, але постачається з минулого року, а також оснащений 12-канальною пам'яттю DDR5-6000/6400. AMD EPYC 9965 також отримує 128 ліній PCIe Gen5, AVX-512 та інші переваги, а також можливість покладатися на розвинену екосистему програмного забезпечення x86-64. Варто зазначити, що в короткому описі AmpereOne M не згадується ні ціна, ні будь-які подробиці про доступність.



У торішній дорожній карті Ampere компанія розглядала AmpereOne MX як наступника AmpereOne M, який отримає 256 ядер, 12-канальну пам'ять DDR5 і 3-нм техпроцес. Можна припустити, що AmpereOne MX з'явиться в продажу не раніше наступного року, поряд з AMD EPYC Venice й Intel Xeon 7 Clearwater Forest.

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