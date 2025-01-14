Американський підрозділ TikTok продадуть Ілону Маску?

14 января 2025 г., 16:56

0

Tweet

Уряд Китаю, начебто, розглядає план, згідно з яким Ілон Маск придбає американський підрозділ TikTok, щоб уникнути фактичної заборони додатку, повідомило в понеділок агентство Bloomberg News.

Цей план є одним з декількох варіантів, які розглядає Китай, поки Верховний суд США вирішує, чи підтримувати закон, який вимагає від китайської компанії ByteDance відмовитися від американського бізнесу TikTok до 19 січня.

Після цього терміну сторонні інтернет-провайдери будуть покарані за підтримку діяльності TikTok в країні.

Згідно з планом, Маск контролюватиме як компанію X, якою він наразі володіє, так і американський бізнес TikTok, повідомляє Bloomberg. Однак китайські урядовці ще не вирішили, чи буде це відбуватися, йдеться у повідомленні, зазначаючи, що план все ще є попереднім.

Незрозуміло, чи знає ByteDance про плани китайського уряду, а також немає точної інформації про участь TikTok і Маска в обговоренні, йдеться в повідомленні. Високопоставлені китайські чиновники обговорюють плани на випадок непередбачених обставин, що стосуються майбутнього TikTok в США, в рамках більш широких дискусій про співпрацю з новообраним президентом Дональдом Трампом, додається в звіті.

Представник TikTok заявив в електронному листі CNBC: «Не можна очікувати, що ми будемо коментувати чисту вигадку».

Минулого тижня Верховний суд США провів усні дебати щодо закону про потенційну заборону TikTok, який президент Джо Байден підписав у квітні. Юристи китайської компанії стверджували, що закон порушує права на свободу слова мільйонів користувачів у США, тоді як американський уряд заявив, що TikTok у власності ByteDance становить загрозу національній безпеці.

Оскільки Верховний суд, схоже, став на бік уряду, TikTok може звернутися до Трампа, коли 20 січня розпочнеться його другий термін. Новий президент, який виступав за заборону TikTok під час своєї першої каденції, з тих пір змінив свою позицію з цього питання. Наприкінці минулого місяця він закликав Верховний суд втрутитися і примусово відкласти виконання заборони Байдена, щоб дати йому час знайти «політичне рішення».

Риторика Трампа щодо TikTok почала змінюватися після його зустрічі в лютому з мільярдером Джеффом Яссом (Jeff Yass), мегадонором республіканців, великим інвестором в ByteDance. Він також володіє часткою Truth Social - соцмережі, що була створена Трампом.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS