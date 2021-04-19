Американские компании продолжают контролировать свыше половины общемировых продаж полупроводников

19 апреля 2021 г., 13:15

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Согласно подсчетам IC Insights, в 2020 г. на долю американских полупроводниковых компаний пришлось свыше половины (55%) общемировых продаж полупроводников. В частности, продажи компаний с американской пропиской головного офиса обеспечили 50% общих продаж IDM-компаний и 64% общих продаж fabless-компаний.

С заметным отрывом от лидера расположился южнокорейский лагерь, обеспечивший 21% глобальных продаж. За тайванскими компаниями 7% рынка, а у европейских и японских — по 6%. На компании со штаб-квартирами в Китае пришлось лишь 5% мировых продаж в 2020 г.

В годовой ретроспективе наиболее глубокий спад продолжают демонстрировать японские производители — в 1990 г. за ними была почти половина мировых продаж. Позиции европейских компаний за аналогичный период сократились менее заметно — с 9 до 6%. С другой стороны, при среднегодовых темпах роста в размере 15% азиатские компании за тридцать лет упрочили позиции с 4 до 33%. Для сравнения, рост общемирового рынка IC за аналогичный период составил 7,7%.

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