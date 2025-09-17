Американські компанії на чолі з Microsoft вкладуть у Велику Британію 42 млрд дол.

17 сентября 2025 г., 18:27

Велика Британія та Сполучені Штати досягли згоди щодо технологічного пакту, спрямованого на посилення співпраці у сферах АІ, квантових обчислень та цивільної ядерної енергетики. У рамках угоди провідні американські фірми, очолювані Microsoft, зобов'язалися інвестувати у Велику Британію 42 млрд дол. (Або 31 млрд фунтів), як повідомляє Reuters.





Угода під назвою "Tech Prosperity Deal" була оголошена під час другого державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що пакт має потенціал "формувати майбутнє мільйонів людей по обидва боки Атлантики" та сприятиме економічному зростанню, науковим дослідженням та енергетичній безпеці обох країн. Стармер, який прагне подолати роки слабкого економічного зростання, підтримує "м'яке регулювання", що є вигідним для американських технологічних гігантів.





Найбільші інвестиції оголосили провідні компанії. Microsoft повідомила про 22 млрд фунтів інвестицій, які підуть на розширення хмарної та АІ-інфраструктури, а також на будівництво найбільшого в країні АІ-суперкомп’ютера у Лондоні. Nvidia заявила, що розгорне понад 120 тисяч графічних процесорів, що стане найбільшим проєктом компанії у Європі. Цей виробник чипів буде співпрацювати з OpenAI та Nscale над британською частиною масштабного проєкту Stargate.





Крім того, Google оголосила про 5 млрд фунтів інвестицій, включаючи новий дата-центр. Фірма хмарних обчислень CoreWeave пообіцяла вкласти 1,5 млрд фунтів у розвиток енергоефективних ЦОД. Інвестиції від інших компаній, включаючи Salesforce, Scale AI, BlackRock, Oracle, Amazon Web Services та AI Pathfinder, варіюються від сотень мільйонів до кількох мільярдів фунтів.





Президент Microsoft Бред Сміт зазначив, що відносини значно покращилися, а віцепрезидент Nvidia Девід Хоган підкреслив, що ці інвестиції "справді зроблять Велику Британію виробником АІ, а не просто споживачем".

