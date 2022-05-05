AMD збільшила квартальний дохід на 71% до

5 мая 2022 г., 16:05

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AMD показала значні прибутки та доходи за перший квартал фінансового року, показники перевершили очікування.



Компанія повідомила про прибутки в розмірі 1,13 дол. на акцію при виручці в 5,89 млрд дол., що на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це допомогло отримати чистий прибуток у 786 млн дол.



Аналітики з Уолл-стріт очікували прибуток у розмірі 91 цент на акцію від продажів у 5,52 млрд дол.



Голова та виконавчий директор AMD Ліза Су (Lisa Su) заявила, що квартал став важливим переломним моментом на шляху компанії до розширення та трансформації бізнесу, забезпечивши рекордний дохід. Що ще важливіше, квартал дає зрозуміти, що AMD все ще стрімко розвивається, і кожен з її бізнес-напрямків демонструє значне зростання. «Кожний наш бізнес зріс на значний двозначний відсоток у порівнянні з минулим роком, на чолі з тим, що дохід від серверних процесорів EPYC зріс більш ніж удвічі третій квартал поспіль», йшлося у заяві Су.



У сегменті обчислювальної техніки та графіки, який включає продажі чіпів для ПК, дохід зріс на 33% порівняно з минулим роком, тоді як у порівнянні з попереднім кварталом виріс на 8%. Це зростання було зумовлено гарними продажами як центральних процесорів, так і GPU, повідомили в компанії. Цьому допоміг і той факт, що середня ціна продажу чіпів Ryzen протягом кварталу зросла.



«Хоча ринок ПК відчуває деяку м’якість через кілька кварталів майже рекордних поставок, ми зосереджуємось на преміальних, ігрових та комерційних напрямках, де бачимо великі можливості для зростання», – сказала Су аналітикам під час телефонної конференції.



Ще одним важливим моментом для AMD були продажі серверних мікросхем високого класу, де вона в першу чергу конкурує з Intel. Продажі серверних чіпів включені в бізнес-сегмент компанії Embedded, Enterprise and Semi-Custom, продажі якого у минулому кварталі зросли на 88% до 2,5 млрд дол.



За словами компанії, це було викликано зростанням продажів серверних мікросхем, а також збільшенням поставок SoC для ігрових консолей, таких як Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox та Steam Deck від Valve. «Продажі нових ігрових консолей продовжують перевищувати всі попередні покоління», - заявила Су. - «Ми очікуємо, що 2022 рік стане рекордним для нашого бізнесу чипів під заказ».



Значні продажі серверних чіпів AMD були операторам гіпермасштабованих центрів обробки даних, таким як Google. Протягом кварталу Google Cloud анонсувала нове сімейство екземплярів на основі EPYC для високопродуктивних хмарних робочих навантажень.



Слід зауважити, що валовий дохід і валовий прибуток AMD зросли на 21% і 16% відповідно, але ж і операційні витрати піднялись на значні 59%, тоді як чистий прибуток знизився на 19%.



Протягом кварталу AMD оголосила, що завершила придбання компанії Xilinx за 50 мільярдів доларів, яка виробляє програмовані мікросхеми (FPGA). Відтоді Xilinx був повністю перетворений у новий бізнес-підрозділ під назвою Adaptive and Embedded Computing Group. Компанія заявила, що результати цього кварталу включали лише шість тижнів доходу від Xilinx, і що без цього її загальний дохід зріс би лише на 55% порівняно з роком раніше. AMD також незабаром додасть до свого бізнесу ще більше доходів, оскільки в цьому кварталі також оголосила про плани придбати стартап Pensando Systems для центрів обробки даних за приблизно 1,9 млрд дол. Після закриття цієї угоди пізніше цього року Pensando стане частиною групи рішень для центрів обробки даних AMD.



Розглядаючи на наступний квартал, AMD прогнозує продажі в 6,5 млрд дол., що дорівнюватиме щорічному зростанню на 69%. Прогноз перевищує консенсусну оцінку Уолл-стріт у 6,38 млрд дол доходу.



Акції AMD у 2022 році впали більш ніж на 30% з початку року, оскільки інвестори ухиляються від напівпровідникової промисловості через побоювання ризику інфляції.



Проте продуктивність AMD була обнадійливою, і її акції швидко зросли більш ніж на 6% під час торгової сесії, додавши зростання на 1% на початку дня.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист