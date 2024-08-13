AMD завершила придбання компанії Silo AI

13 августа 2024 г., 11:35

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AMD оголосила про завершення придбання Silo AI, найбільшої приватної лабораторії штучного інтелекту в Європі.



Угода вартістю близько 665 мільйонів доларів, укладена за готівку, підтверджує прагнення компанії надавати комплексні рішення в галузі АІ, засновані на відкритих стандартах і в тісному партнерстві з глобальною екосистемою АІ.



Silo AI об'єднує команду вчених та інженерів світового рівня, які мають досвід розробки передових моделей, платформ і рішень у сфері штучного інтелекту для великих корпоративних клієнтів, включаючи Allianz, Philips, Rolls-Royce і Unilever. Їхній досвід охоплює різні ринки, і вони створили на платформах AMD найсучасніші багатомовні моделі з відкритим вихідним кодом, включаючи Poro і Viking.



Команда Silo AI приєднається до групи штучного інтелекту AMD (AIG), яку очолює старший віце-президент AMD Вамсі Боппана (Vamsi Boppana).



«AI є нашим стратегічним пріоритетом номер один, і ми продовжуємо інвестувати як в таланти, так і в програмні можливості, щоб підтримувати розгортання і дорожні карти наших зростаючих клієнтів, - зазначив Вамсі Боппана, старший віце-президент AMD, AIG. - Команда Silo AI розробила найсучасніші мовні моделі, які пройшли масштабне навчання на прискорювачах AMD Instinct, і вони мають великий досвід розробки та інтеграції моделей штучного інтелекту для вирішення критично важливих завдань для кінцевих клієнтів. Ми очікуємо, що їхній досвід і можливості програмного забезпечення безпосередньо покращать досвід клієнтів у наданні найефективніших АІ-рішень на платформах AMD».

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