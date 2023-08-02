AMD прогнозує сильний четвертий квартал

2 августа 2023 г., 11:25

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Агентство Reuters повідомило, що компанія AMD у вівторок прогнозує сильний четвертий квартал і очікує, що до того часу у неї з’явиться обладнання для штучного інтелекту, яке зможе скласти конкуренцію чипам Nvidia.



Акції виросли приблизно на 3,5% в позаурочний час.



Генеральний директор AMD Ліза Су (Lisa Su) заявила, що компанія має намір наростити виробництво своїх чипів для завдань штучного інтелекту MI300 в четвертому кварталі. MI300 будуть конкурувати з передовими чипами H100, які вже продаються компанією Nvidia, хоча і є дефіцитними.



Су підкреслила, що інтерес клієнтів до серії MI300 «дуже високий», і що AMD розширила свою роботу з «провідними хмарними провайдерами, великими підприємствами та численними провідними компаніями в галузі AI» протягом третього кварталу.



Інвестори вважають, що AMD може кинути виклик Nvidia на зростаючому ринку передових чипів AI, коли випустить конкуруючий продукт пізніше цього року. AMD не дала детального прогнозу на весь рік, але заявила, що очікує, що продажі в її бізнесі центрів обробки даних, який буде постачати MI300, у 2023 році будуть вищими, ніж торік, коли вони склали 6,04 млрд дол.



Дженні Харді (Jenny Hardy), портфельний менеджер компанії GP Bullhound, яка володіє акціями Nvidia та AMD, зазначила, що перша все ще стикається з обмеженнями поставок, що залишає місце для другої.



«Отже, якщо AMD зможе наростити виробництво і випустити чіпи MI300 в четвертому кварталі, вони, швидше за все, побачать високий попит, оскільки багато людей не можуть отримати чіпи Nvidia. Тому ми припускаємо, що AMD може ефективно заповнити частину цього розриву між попитом та пропозицією», - підкреслила Харді.



У другому кварталі дохід AMD по напрямку рішень для центрів обробки даних впав на 11% до 1,32 млрд дол, тоді як дохід від клієнтського бізнесу обвалився на 54% до 998 млн дол з 2,2 млрд дол рік тому.



Великі хмарні гравці, такі як Microsoft і Google, планують збільшити витрати на центри обробки даних у другій половині року, і вони будуть спрямовані на закупку чипів та інфраструктуру штучного інтелекту, кажуть аналітики.



Однак падіння поставок ПК сповільнилося, а попит почав демонструвати ознаки поліпшення.



«У третьому кварталі ми очікуємо, що доходи наших ЦОД і клієнтських сегментів послідовно зростуть на двозначний відсоток завдяки зростаючому попиту на наші процесори EPYC і Ryzen, що буде частково компенсовано зниженням доходів в ігровому сегменті та в секторі вбудованих рішень», - наголосив фінансовий директор AMD Жан Ху (Jean Hu).



Компанія прогнозує, що дохід у поточному кварталі складе близько 5,7 млрд дол, плюс-мінус 300 млн дол. Аналітики, опитані Refinitiv, очікують дохід у розмірі 5,82 млрд дол.

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