AMD представила процесори нового покоління з функцією Ryzen AI

9 января 2024 г., 9:35

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Напередодні виставки CES 2024, AMD оголосила про нові продукти, що розширюють портфоліо настільних ПК.



Компанія представила нові настільні процесори серії AMD Ryzen 8000G для платформи AM5, включаючи Ryzen 7 8700G з найпотужнішою у світі вбудованою графікою, за ствердженням виробника.



Як зазначається, AMD також вперше використала у нових продуктах спеціальний нейронний процесор (NPU) для штучного інтелекту в процесорах для настільних ПК. Заявлено, що Ryzen AI повинен розблокувати більше можливостей штучного інтелекту для користувачів і підвищити продуктивність, ефективність і розширити можливості співпраці.



Спираючись на безпрецедентну довговічність сокета AM4, компанія представила нові процесори Ryzen 5000. Серед нових пропозицій - новий Ryzen 7 5700X3D, який використовує технологію 3D V-Cache



"AMD продовжує лідирувати в революції апаратного забезпечення АІ, пропонуючи найширший портфель процесорів зі спеціальними движками АІ на ринку x86, - зазначив Джек Хьюн (Jack Huynh), старший віцепрезидент і генеральний директор підрозділу обчислювальної та графічної групи AMD. - Минулого року на виставці CES ми представили перший спеціалізований движок ШІ в процесорах x86 для мобільного ринку. Цього року ми розширюємо наше лідерство в галузі АІ на настільні комп'ютери завдяки процесорам серії Ryzen 8000G. Ми раді очолити еру комп'ютерів зі штучним інтелектом разом із нашими близькими партнерами з-поміж OEM-виробників та екосистемою».



AMD заявляє, що серія AMD Ryzen 8000G - це найкращий універсальний процесор для настільних комп'ютерів, «завдяки наявності до восьми ядер і 16 потоків користувачі можуть розраховувати на величезну потужність і неперевершену продуктивність для інтенсивних робочих навантажень, включаючи ігри та створення контенту». Ці процесори оптимізовані для ефективної роботи з низьким енергоспоживанням, але без шкоди для продуктивності та швидкості відгуку. Побудовані на базі архітектури AMD "Zen 4".



На вершині стека AMD Ryzen 7 8700G має вісім ядер, 16 потоків, 24 МБ кеш-пам'яті та графіку Radeon 780M. Тим часом AMD Ryzen 5 8600G пропонує шість ядер, 12 потоків, 22 МБ кеш-пам'яті та графіку Radeon 760M.



Усі процесори серії 8000G також підтримують технологію AMD EXPO, яка забезпечує вищі частоти пам'яті та вдосконалені таймінги для підвищення частоти кадрів. Технологія Precision Boost Overdrive (PBO) дозволяє здійснювати розгін в один дотик, надаючи користувачам додатковий приріст продуктивності процесора з підвищеними обмеженнями на енергоспоживання.



Очікується, що процесори AMD Ryzen серії 8000G будуть доступні для клієнтів і партнерів, починаючи з 31 січня 2024 року. А готові системи на нових чипах з'являться у другому кварталі 2024 року.

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