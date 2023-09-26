AMD поповнила ще й лінійку процесорів EPYC 3-го покоління

26 сентября 2023 г., 16:35

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Хоча компанія AMD представила процесори EPYC 3-го покоління (Milan) два з половиною роки тому, попит на них залишається високим. Про це свідчить той факт, що днями ця лінійка була поповнена шістьма моделями.



До них входять EPYC 7663P, EPYC 7643P, EPYC 7303P, EPYC 7303, EPYC 7203P і EPYC 7203. Зазначимо, що EPYC 7663P і EPYC 7 YC 7643, які точно зберегли технічні характеристики. Примітно, що ціни на EPYC 7663P та EPYC 7643P приблизно вдвічі нижчі, ніж на їх аналоги, що має залучити замовників, які не планують використовувати двосокетну конфігурацію.



EPYC 7203 і EPYC 7203P - це нові процесори початкового рівня в лінійці Milan. Вони оснащені восьмиядерними 16-потоковими процесорами з базовою тактовою частотою 2,8 ГГц та підвищеною 3,4 ГГц. Крім того, вони мають 64 МБ кеш-пам'яті L3 та показник TDP 120 Вт. Зазначається, що EPYC 7203 та EPYC 7203P - це найдешевші моделі сімейства Milan: EPYC 7203 обійдеться у $348, а EPYC 7203P коштує на $10 менше.



З іншого боку, EPYC 7303 та EPYC 7303P пропонують 16 ядер та 32 потоки, але мають ті ж 64 МБ кешу L3, що й EPYC 7203 та EPYC 7203P. Базові тактові частоти в них на 400 МГц нижче, тоді як тактова частота підвищення залишилася незмінною. Попри подвоєну кількість ядер, EPYC 7303 та EPYC 7303P споживають всього на 10 Вт більше, ніж EPYC 7203 та EPYC 7203P. Що стосується ціни, то EPYC 7303 та EPYC 7303P обійдуться в $604 та $594, відповідно. Різниця між модифікаціями 1P та 2P становить $10.

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