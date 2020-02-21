AMD пополнила линейку процессоров EPYC второго поколения

21 февраля 2020 г., 11:25

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Компания AMD анонсировала два новых процессора, которые будут добавлены в линейку AMD EPYC второго поколения, выпускаемых по технологии 7 нм.



Так модель AMD EPYC 7662 представляет собой пятый 64-ядерный процессор семейства EPYC, а AMD EPYC 7532 является 32-ядерным чипом с 256 МБ кэш-памяти третьего уровня.



Эти новые процессоры пока доступны в серверах Dell EMC PowerEdge R6515, R7515, R6525, R7525 и C6525, а также в серверах Supermicro A +, за исключением «Big Twin».



Ожидается, что в ближайшее время сервера на таких процессорах выпустят также HPE и Lenovo.

Модель TDP (Вт) Число ядер Число потоков Базовая частота (ГГц) Частота при максимальном разгоне (ГГц) Объем L3 кэш-памяти (МБ) 7662 225 64 128 2.0 До 3.3 256 7532 200 32 64 2.4 До 3.3 256

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