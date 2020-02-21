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AMD пополнила линейку процессоров EPYC второго поколения

21 февраля 2020 г., 11:25
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Компания AMD анонсировала два новых процессора, которые будут добавлены в линейку AMD EPYC второго поколения, выпускаемых по технологии 7 нм.

Так модель AMD EPYC 7662 представляет собой пятый 64-ядерный процессор семейства EPYC, а AMD EPYC 7532 является 32-ядерным чипом с 256 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Эти новые процессоры пока доступны в серверах Dell EMC PowerEdge R6515, R7515, R6525, R7525 и C6525, а также в серверах Supermicro A +, за исключением «Big Twin».

Ожидается, что в ближайшее время сервера на таких процессорах выпустят также HPE и Lenovo.

 

Модель

TDP (Вт)

Число ядер

Число потоков

Базовая частота (ГГц)

Частота при максимальном разгоне (ГГц) 

Объем L3 кэш-памяти (МБ)

7662

225

64

128

2.0

До 3.3

256

7532

200

32

64

2.4

До 3.3

256

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