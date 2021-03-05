AMD отгоняет конкурента от cтола разработчика

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Семейство процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO задает новые стандарты производительности и вытесняет из обихода разработчиков двухсокетные системы.

О процессорах AMD Ryzen Threadripper PRO (кратко, Threadripper PRO) известно с прошлого лета, но они только-только пошли в свободную продажу. Первые полгода сливки с рынка эксклюзивно снимала Lenovo, своими ThinkStation P620. Теперь 64-ядерные рабочие станции на Threadripper PRO есть в предложениях многих вендоров. Эти односокетные пахари по вооруженности ресурсами обставляют двухпроцессорных монстров прошлого и уверенно бьют их ценой. За это им рады заложники изматывающего интеллектуального труда: создатели медийного контента, деятели науки, 3D-модельеры и дизайнеры, пионеры глубокого обучения, творцы виртуальной и дополненной реальности.

Тогда не то, что ныне

Каких-то пять лет назад передовыми рабочими лошадками были Lenovo ThinkStation P910 и им подобные — на двух Intel Xeon E5 26хх, с максимум 44 вычислительными ядрами @2.4GHz (2 x Xeon E5 2699A). Для сравнения, 64-ядерный Threadripper PRO @2.7GHz стоит как один Xeon E5 2699A тогда. Выходит, за нынешнего, куда более продуктивного коня, просят уже не целое царство, а меньше половины.

Самыми ресурсоемкими приложениями для рабочих станций считались CAD/CAM/CAE — инженерные построения, анализ и моделирование физических процессов. Тесты с применением ПО конечно-элементного анализа Ansys и сейчас выглядят достойно — как поиск баланса внушительного числа ядер и приличной тактовой частоты в многопоточных по своей сути задачах.

И тут появился Threadripper PRO

AMD объединила в новых CPU преимущества серверных EPYC (поддержку большого объема скоростной многоканальной памяти) и настольных Threadripper (высокую тактовую частоту). В линейке четыре процессора, от 12 до 64 ядер:

Два важных отличия Threadripper PRO от собратьев Threadripper:

Память. Они поддерживают регистровую память DDR4-3200 с коррекцией ошибок. Это увеличивает объем обслуживаемой RAM до 2TB — против 256GB у Threadripper. У контроллера памяти 8 каналов — против 4 у Threadripper. В приложениях, активно подъедающих память, разница будет заметной.

Шина PCIe. Оба семейства процессоров работают с шиной PCIe Gen4. Только Threadripper поддерживает 64 линий, а Threadripper PRO — 128. Запас пропускной способности PCIe важен для GPU-вычислителей и наборов NVMe SSD. Теперь не придется усложнять дизайн материнских плат шинными коммутаторами и мультиплексированием каналов передачи данных. Хватит всем.

Блок-схема одной из первых на рынке плат под Threadripper PRO — ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI позволяет представить оснащенность будущих рабочих станций:

А что же Intel?

Пока ничего. Формальным конкурентом процессоров Threadripper PRO является семейство Intel Xeon W-3200. Но у них максимум 28 ядер, частоты пониже, шесть каналов памяти DDR4-2933, 64 линии PCIe Gen.3 (!) и нездоровый ценник.

Два процессора Intel Xeon Platinum дают в сумме 56 ядер, при заоблачной стоимости станции. Поддержка персистентной памяти Optane PMem и векторных инструкций AVX-512 VNNI для ускорения сверточных алгоритмов в нейросетях не выглядят достаточной компенсацией за переплату. Сегодняшним разработчикам надо другое.

Властелины столов

Передовой ресурс по рабочим станциям Puget Systems считает целевыми для Threadripper PRO такие настольные приложения:

Пост-продакшн (Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve Studio)

Фотография (Adobe Photoshop)

Разработка игр и VR на игровых движках (Unreal Engine)

Рендеринг (V-Ray, Cinema 4D)

HPC (нелинейная алгебра, молекулярная динамика, машинное обучение)

Вот что они пишут про V-Ray:

«Больше каналов RAM и гораздо больший объем RAM могут быть огромным преимуществом для очень больших и сложных сцен. Дополнительные линии PCIe позволяют использовать более быстрые диски NVMe или возможность перехода на рендеринг с несколькими графическими процессорами».

Они же про Unreal Engine:

«Threadripper Pro дает приличный прирост производительности для пользователей, которые тратят много времени на компиляцию кода или шейдеров в Unreal Engine, в среднем примерно на 9% быстрее время компиляции. Дополнительные каналы памяти очень полезны для такого рода работы, поскольку они связаны с перемещением большого количества данных»

К слову, для расчета освещения в Unreal Engine не нужен старший 64-ядерный Threadripper PRO 3995WX, достаточно умеренного по цене 32-ядерного 3975WX. Высокая тактовая частота творит чудеса.

Ныне не то, что тогда

Типичный потребитель старших рабочих станций за пять лет сильно изменился. Раньше это были машиностроительные корпорации и крупные исследовательские лаборатории, не стесненные бюджетами. Сейчас их покупают прыткие стартапы и самозанятые разработчики. Они умеют считать деньги и преимущества, выбирая кормильца.

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