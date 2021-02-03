AMD может одной из первых получить доступ к технологии 3 нм от Samsung

3 февраля 2021 г., 11:43

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На корейском форуме Clien появилось сообщение о планах AMD повысить объемы производства процессоров на 50% в ближайшие годы. И произойдет это, якобы, за счет привлечения мощностей Samsung.



Как отмечает издание Notebookcheck, верифицировать информацию, появившуюся на Clien крайне сложно, однако на этом форуме ранее появлялись прогнозы в отношение полупроводникового сегмента, которые сбывались.



Сообщается, что AMD ведет активные переговоры с корейской компанией на предмет аутсорсинга производства своих процессоров и якобы уже есть определенные договоренности.



В сложившейся ситуации, когда основной производитель чипов AMD перегружен заказами, с ее стороны вполне логичный шаг воспользоваться другой площадкой. Объемы продаж компании растут и ей нужно гарантировать возможность расширения выпуска продукции. Кроме того, TSMC отдает явное предпочтение в очередности доступа к новым технологиям не Advanced Micro Devices. На данный момент все мощности тайваньского производителя, связанные с нормами 5 нм используются Apple и с переходом на новые нормы положение дел вряд ли изменится.

Согласно имеющейся информации уже сейчас Samsung может предложить AMD возможность выпуска продукции по нормам 8 нм, а в ближайшее время и переход на 5 нм. Через пару лет корейский производитель готовит запуск линий для выпуска полупроводников по нормам 3 нм.

Стоит также отметить, что в противостоянии с TSMC в сегменте контрактного производства для Samsung было бы крайне важно получить такого клиента, как AMD.

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