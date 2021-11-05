AMD EPYC легли в основу суперкомпьютера Lonestar 6 в Университете Техаса

5 ноября 2021 г., 13:15

Техасский центр перспективных вычислений (Texas Advanced Computing Center, TACC) при Университете Техаса в Остине (UT Austin) запустил свой новый суперкомпьютер Lonestar 6.



Lonestar 6, оснащенный новейшими процессорами AMD EPYC будет обладать вычислительной мощностью до трех петафлопс.



Данная инсталляция стала возможной благодаря партнерству между AMD и Университетом Техаса в Остине, о чем свидетельствует фонд AMD COVID-19 HPC Fund. Этот фонд предоставил Университету Техаса в Остине и более чем 20 другим получателям грантов по всему миру доступ к вычислениям петафлопсного уровня для изучения пандемии COVID-19 и других заболеваний.



Как отмечается, чтобы сравниться с тем, что Lonestar 6 вычисляет за одну секунду, человеку пришлось бы делать одно вычисление каждую секунду в течение 100 миллионов лет.

Lonestar 6 станет пятым самым быстрым суперкомпьютером в Университете Техаса в Остине, сменив Lonestar 5.

Сообщается, что новый суперкомпьютер позволит ученым всего штата исследовать такие темы, как болезни, экстремальную погоду, темную энергию и многое другое.

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