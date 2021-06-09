AMD анонсировала графические процессоры Radeon PRO W6000 для рабочих станций

9 июня 2021 г., 14:37

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Представленные AMD графические процессоры AMD Radeon PRO серии W6000 нацелены на рабочие станций, обеспечивая производительность, стабильность и надежность для профессиональных пользователей. Новинки разработаны и оптимизированы для выполнения требовательных задач в области архитектурного проектирования, мультимедийных проектов сверхвысокого разрешения, сложного проектирования и инженерного моделирования, а также профессиональных приложений для редактирования изображений и видео.

Новая продуктовая линейка базируется на архитектуре AMD RDNA 2. Она включает AMD Radeon PRO W6800, заявленную как самая быстрая видеокарта AMD RDNA для рабочих станций в истории. Она также включает видеокарту AMD Radeon PRO W6600, специально разработанную для сверхвысокопроизводительных рабочих процессов, и графический процессор AMD Radeon PRO W6600M, предназначенный для профессиональных мобильных рабочих станций.

«Разработанная с нуля архитектура AMD RDNA 2 обеспечивает производительность мирового класса для широкого спектра приложений и рабочих нагрузок», — сказал Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер графического бизнес-подразделения AMD. — Внедрение этой революционной архитектуры в нашу линейку графических процессоров для рабочих станций позволяет пользователям работать с гораздо большими объемами данных, значительно сокращает время рендеринга и ускоряет обработку сложных моделей и симуляций. Серия AMD Radeon PRO W6000 призвана пополнить арсенал профессиональных пользователей новым мощным инструментом для ускорения реализации проектов и воплощения творческих замыслов в жизнь».

Ключевые возможности и особенности новой видеокарты AMD Radeon серии W6000 для рабочих станций включают:

Архитектуру AMD RDNA 2, созданную на основе 7-нанометрового техпроцесса.

Усовершенствованные вычислительные блоки с аппаратно-ускоренной трассировкой лучей в реальном времени — усовершенствованные вычислительные блоки (CU) с ускорителями трассировки лучей предлагают до 46% более быструю визуализацию в SOLIDWORKS Visualize 2021i, чем видеокарты Radeon PRO, основанные на архитектуре предыдущего поколения. Поддержка шейдинга с переменной скоростью (VRS) обеспечивает фотореалистичные окна просмотра и рендеринг в реальном времени.

AMD Infinity Cache — до 128 МБ кэша данных последнего уровня, встроенного в кристалл графического процессора, предназначены для уменьшения задержки и энергопотребления, что позволяет AMD Radeon PRO W6800 обеспечивать наивысшую на сегодняшний день производительность графического процессора RDNA для рабочих станций.

Smart Access Memory — обеспечивает более высокую производительность для ключевых профессиональных рабочих нагрузок, предоставляя процессорам AMD Ryzen серии 5000 или отдельным процессорам AMD Ryzen серии 3000 для настольных ПК доступ ко всей высокоскоростной графической памяти GDDR6.

AMD Radeon PRO Viewport Boost — разработан для современных профессиональных рабочих процессов и совместимого программного обеспечения и позволяет увеличить частоту кадров в секунду при работе с увеличенным размером файла проекта.

Сертификацию для ведущих профессиональных приложений — AMD продолжает работать с ведущими поставщиками профессионального программного обеспечения для предоставления гарантий пользователям, что видеокарты AMD Radeon PRO разработаны для требовательных круглосуточных задач и протестированы на соответствие стандартам. AMD Radeon PRO обеспечивают стабильность и надежность, необходимые специалистам рабочих станций.

Видеокарта AMD Radeon PRO W6800 теперь доступна у ведущих розничных продавцов по цене $2249. Ожидается, что графическая карта AMD Radeon PRO W6600 будет доступна у розничных продавцов в третьем квартале 2021 года по цене $649. Также ожидается, что в некоторых странах графические процессоры AMD Radeon PRO W6600M будут доступны в мобильной рабочей станции HP Fury ZBook G8 с июля 2021 года.

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