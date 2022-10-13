Amazon Web Services запустила програму навчання українців хмарним технологіям

13 октября 2022 г., 10:35

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Компанія Amazon Web Services з почесним патронатом, зокрема, «Міністерства цифрової трансформації України» та «Дія.Цифрова освіта», 12 жовтня запустили у Варшаві освітню програму навчання хмарним технологіям IT Skills 4U. Проєкт триватиме до літа 2023 року та охопить українців безплатним навчанням хмарним технологіям AWS cloud.

Програма має на меті допомогти українцям отримати необхідні навички для роботи з AWS cloud та допомогти їм знайти роботу у сфері, яка гостро потребує сертифікованих фахівців. Наприклад, на європейському порталі пошуку роботи EURES відкрито понад 240 тисяч вакансій, пов’язаних із хмарними технологіями. У проєкті IT Skills 4U українці зможуть безплатно пройти необхідне навчання і скласти іспит на отримання сертифіката.

Проєкт розрахований на дві категорії студентів: досвідчені ІТ-фахівці та початківці, що не мають досвіду роботи в ІТ, або мають мінімальний ІТ-досвід.

Після реєстрації на порталі itskills4u.com.ua і проходження короткого опитування щодо їх досвіду в ІТ, знання англійської мови та наявності часу на навчання, за результатами опитування кожен студент отримає один з 10 навчальних планів, який найбільше пасуватиме їм.

«Я маю за честь працювати з лідерами урядів України та Польщі, а також некомерційними організаціями, такими як ZPP, у наданні українцям у всьому світі безплатного та змістовного навчання, щоб допомогти їм повернутися до ринку праці, – сказала Маурін Лонерган, віце-президент AWS Training and Certification. – У зв'язку з тим, що світ стає більш цифровим, AWS відповідає демократизацією доступу до навчання навичкам роботи з хмарними технологіями. Ми прагнемо розробляти програми, які охоплюють кожну людину, незалежно від її точки перебування на мапі та у житті, на її шляху до світлого майбутнього».

Також проєкт надаватиме кар’єрну підтримку – доступ до оновлюваної бази вакансій на порталі itskills4u.com.ua, що міститиме пропозиції від світових IT-компаній. Понад 30 клієнтів і партнерів AWS взяли на себе зобов’язання пропонувати українським студентам постійну роботу, стажування, учнівство та тренінги на посадах з хмарних обчислень, зокрема такі компанії, як: ABN AMRO Clearing Bank, Altkom Software & Consulting, Digital Virgo, DXC Technology, EPAM Systems, Hapag-Lloyd, Ibexlabs, iTechArt Group, Kyndryl та інші.

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