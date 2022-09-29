Amazon випускає Kindle Scribe з використанням електронного пера

29 сентября 2022 г., 9:25

На спеціальному заході Amazon анонсувала новий рідер Kindle Scribe.



Новинка має 10,2-дюймовий екран і дизайн, що частково нагадує преміальний Kindle Oasis, включаючи велику бічну рамку за яку можна триматися під час читання.



Scribe привносить в лінійку Kindle щось зовсім нове - можливість писати. Вперше з моменту представлення першого рідера наприкінці 2007 року, Amazon додала можливість писати на пристрої за допомогою стилуса.



Слід зазначити, що це не перший рідер на ринку з електронним пером - Sony має моделі DPT-CP1 і DPT-RP1.



Стилус Kindle Scribe закріплюється збоку на магніті, як на багатьох планшетах. Стилус не потребує підзарядки, використовує EMR.



Компанія оцінює ресурс акумулятора в "тижні", як і її колеги-читачі. При вазі 433 грами, це (як і передбачалося) найважчий Kindle, що може дещо ускладнити марафони читання перед сном.



Amazon заявляє, що спеціально розробила комбінацію дисплея та стилуса, щоб імітувати відчуття ручки на папері.



Kindle Scribe буде пропонуватися за ціною 340 доларів.

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