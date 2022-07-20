Amazon подала позов на тисячи фейкових груп у Facebook

20 июля 2022 г., 13:45

Компанія Amazon подала до суду на адміністраторів понад 10 тис. груп у Facebook, звинувачуючи їх у розміщенні фейкових оглядів товарів.



Йдеться про те, що ці групи створювали з метою залучення людей, які були готові публікувати огляди, що вводять в оману користувачів.



Команди Amazon знімають із публікації мільйони підозрілих відгуків ще до того, як їх побачать клієнти, заявив віце-президент компанії з продажу партнерських послуг Дхармеш Мехта. Компанія має близько 12 тис. співробітників, які займаються захистом магазина від шахрайства та зловживань, включаючи фейкові відгуки.



Шахраї, що стоять за такими групами, публікують підроблені відгуки про сотні продуктів, які доступні для продажу в Amazon. Одна з таких груп, Amazon Product Review, налічує понад 43 тис. Учасників та все ще працює, Meta навіть не збирається закривати її.



Керівництво Amazon вважає, що поширення підроблених відгуків є загальногалузевою проблемою та потребує більш тісної співпраці між бізнесом та державою, щоб посилии захист прав споживачів.

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