Amazon, Microsoft та Google разом володіють мережею з понад 560 діючих ЦОД

22 августа 2024 г., 13:55

0

Tweet

Нові дані Synergy Research Group за другий квартал показують, що Amazon, Microsoft та Google є беззаперечними лідерами на світовому ринку хмарних технологій, виходячи з квартальних доходів. Їхні ринкові частки склали 32%, 23% та 12% відповідно, тоді як жодна інша компанія не може претендувати на більше ніж 4%.

Першу шістку рейтингу замикають Alibaba, Oracle і Salesforce.

Якщо не брати до уваги Китай, трійка лідерів рейтингу хмарних провайдерів однакова в усіх основних регіонах - США, решта країн АТР, Європа та решта світу.

За межами першої трійки рейтинг у регіонах дещо змінюється: Oracle, Salesforce, IBM та NTT, як правило, борються за лідерство.

Однак спільність першої трійки рейтингу демонструє справді глобальний характер хмарного ринку.

Щоб бути лідером цього ринку, потрібні величезні масштаби, глибокі кишені, постійні технічні інновації, глобальний бренд, всесвітня мережа гіпермасштабної інфраструктури, а також довгострокові корпоративні зобов'язання та цілеспрямованість. Це створює серйозні бар'єри для тих, хто хоче кинути серйозний виклик лідерам хмарних технологій.

У певних країнах чи регіонах місцеві гравці можуть конкурувати, використовуючи локальний досвід, місцевий авторитет і використовуючи регуляторні вимоги або вимоги щодо резидентності даних, але це, як правило, обмежує місцевих гравців у виборі відносно нішевих можливостей.

Китай - інша країна. Через геополітичні та історичні фактори західні хмарні провайдери не мають змоги конкурувати на китайському ринку, а сам ринок є достатньо великим, щоб підтримувати кілька місцевих компаній. Наразі ринок очолюють Alibaba, Tencent, China Telecom та Huawei.

Дані Regional Cloud Leaders Synergy показують, що доходи від послуг хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS і хостингові приватні хмарні сервіси) у другому кварталі склали 79 мільярдів доларів, а за дванадцять місяців доходи досягли 297 мільярдів доларів.

Публічні IaaS і PaaS сервіси продовжують займати більшу частину ринку. Географічно США залишаються найбільшим хмарним ринком, за ними з невеликим відривом слідує Китай, який, в свою чергу, значно випереджає інші країни, на чолі з Японією, Великобританією, Німеччиною та Індією. У регіональному розрізі США насправді набагато більші за весь регіон АТР. Разом на США, Китай, АТР та Європу припадає понад 90% всього світового ринку.

«Це просто гра масштабу. Amazon, Microsoft та Google разом володіють глобальною мережею з понад 560 діючих гіпермасштабних центрів обробки даних. Лише у другому кварталі вони інвестували понад 48 мільярдів доларів у капітальні інвестиції, більшість з яких пішли на будівництво, обладнання та оновлення своїх дата-центрів та пов'язаних з ними мереж, - зазначив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик дослідницької групи Synergy Research Group. - Однак, у місцевих компаній все ще є багато можливостей конкурувати на своїх внутрішніх ринках. Це величезний ринок, який продовжує стрімко зростати, і в усіх регіонах чи великих країнах є довгий хвіст середніх та малих гравців. Ключовим моментом тут є ретельна концентрація на конкретних послугах, галузевих вертикалях або клієнтах, де вони можуть продемонструвати постійну конкурентну перевагу порівняно з галузевими гігантами».

"Progress Kemp Loadmaster: Як досягти максимальної безпеки та доступності мережі" - 28 серпня!