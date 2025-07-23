Amazon купує Bee, розробника носимих АІ-пристроїв

23 июля 2025 г., 13:35

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Стало відомо, що Amazon має намір купити стартап із виробництва електроніки Bee (Bluush). Сума угоди не розголошується.

Як зазначається, цей крок є частиною стратегії Amazon у стратегії виходу на лідируючі позиції у сфері більш персоналізованих сервісів АІ.





Про придбання, яке ще не завершене, оголосила співзасновниця та головна виконавча директорка Bee Марія де Лурдес Золло (Maria de Lourdes Zollo) у LinkedIn.





Bee, заснована на початку цього року, є розробником розумного браслета під назвою Bee Pioneer. Пристрій продається за 49,99 доларів, плюс щомісячна абонентська плата у розмірі 19,99 доларів. Він функціонує як персональний АІ-асистент, який записує все, що говорить користувач, та все інше, що він чує, хоча його можна вимкнути в будь-який момент. Ідея полягає в тому, що, на базі отриманої інформації сервіс створює списки справ, нагадування та надає поради. У липні 2024 року компанія закрила початковий раунд фінансування на 7 мільйонів доларів.





За словами Золло, стартап прагне надати кожному доступ до "персонального, навколишнього інтелекту", який відчувається як "надійний компаньйон", допомагаючи їм легше орієнтуватися у світі.





Bee не самотня у цьому прагненні, але, схоже, досягла більшого успіху, ніж конкуренти, такі як Humane AI та Rabbit, завдяки низькій вартості своїх пристроїв. Для порівняння, вже знятий з виробництва Pin від Humane AI продавався за доволі високу ціну 499 доларів, що не дивно призвело до припинення діяльності компанії. Rabbit все ще існує, але її пристрій R1 коштує вчетверо дорожче, ніж браслет Bee – 199 доларів.





Bee завжди приділяла велику увагу конфіденційності, усвідомлюючи, що споживачі, ймовірно, матимуть багато занепокоєнь щодо пристрою, який записує все, що вони говорять, і відстежує їхнє пересування. Компанія пояснює у своїй політиці конфіденційності, що вона не зберігає аудіозаписи користувачів і не використовує їх для навчання АІ. Однак вона зберігає інформацію, яку дізнається про кожного користувача (наприклад, резюме того, про що вони говорять, отримані повідомлення тощо), але зазначається при цьому, що користувачі можуть видалити всі свої дані в будь-який момент.





Bee також заявляла про плани оновити свій пристрій, щоб він записував лише голоси тих, хто надав на це згоду, хоча наразі це, схоже, не реалізовано. Крім того, компанія працює над функцією, яка дозволить користувачам встановлювати правила щодо того, що пристрій може або не може записувати, на основі різних тем та місцеположень. Стартап також прагне створити більш потужний пристрій, здатний самотужки обробляти, а не надсилати їх у хмару для обробки, що підвищить конфіденційність для користувачів.





Зі свого боку, Amazon заявила, що "глибоко піклується" про конфіденційність та безпеку користувачів.





Слід додати, що Amazon не єдиний технологічний гігант, який дотримується думки - носимі пристрої стануть наступним великим плацдармом для АІ, оскільки він виходить за межі смартфонів. Наприклад Meta Platforms нещодавно інвестувала 3,5 млрд доларів у свого партнера з розумних окулярів EssilorLuxottica SA, яка працює з низкою відомих брендів окулярів для популяризації концепції "навколишнього інтелекту". OpenAI також розглядає таке обладнання як основу для АІ, але обирає інший підхід, придбавши io Products — дещо таємничий стартап, заснований колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом (Jony Ive).





Також нагадаємо, що Amazon вже робила кроки у сфері носимих пристроїв. Раніше компанія вже створювала лінійку фітнес-трекерів Halo, схожих на Fitbit, але вони не мали значного впливу і зрештою були зняті з виробництва у 2023 році. Amazon також продає розумні окуляри під брендом Echo, що працюють на базі її АІ-асистента Alexa.

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