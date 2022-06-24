Amazon CodeWhisperer дозволить автоматично створювати програмний код з допомогою AI

24 июня 2022 г., 12:05

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Amazon Web Services додає нові можливості до своєї хмарної платформи, які допоможуть розробникам ефективніше писати код і створювати навчальні набори даних для своїх проектів зі штучного інтелекту.



На Amazon re:MARS 2022 у Лас-Вегасі компанія презентувала перше доповнення до хмарного портфоліо AWS - сервіс під назвою Amazon CodeWhisperer, який використовує AI для автоматичного створення програмного коду.



AWS каже, що при навчанні CodeWhisperer використовувала мільярди рядків коду проєктів з відкритим кодом, внутрішніх репозиторіїв коду та інших джерел. Сервіс здатний генерувати більше ніж 10 рядків коду одночасно. Крім того, він може відповідати стилю кодування, який використовується в даному програмному проєкті, що спрощує певні завдання розробки.



«CodeWhisperer використовує декілька контекстних підказок для отримання рекомендацій, включаючи розташування курсора у вихідному коді, код, що передує курсору, коментарі та код в інших файлах у тих же проектах», розʼяснив головний євангеліст AWS Джефф Барр (Jeff Barr).



Команди розробників можуть отримати доступ до Code Whisperer за допомогою інструмента під назвою AWS IDE Toolkit. Ця система призначена для взаємодії з кількома типами популярних IDE, а також кількома мовами програмування, включаючи Java, JavaScript та Python.



CodeWhisperer може генерувати фрагменти коду на основі тексту, написаного природною мовою, який розробник додає до вихідного файлу. Якщо виконання завдання вимагає використання зовнішніх технологій, таких як хмарний сервіс або бібліотека, CodeWhisperer може автоматично знайти необхідні технології та включити їх у код.



Інша мета послуги - полегшити розробникам використання хмарної платформи AWS. CodeWhisperer спрощує такі завдання, як створення сегментів або сховищ даних, у популярній службі зберігання даних Amazon S3. Він також працює з іншими популярними сервісами, такими як Amazon EC2 і AWS Lambda.



CodeWhisperer дебютував на re:MARS 2022 разом із оновленням існуючого сервісу AWS під назвою SageMaker Ground Truth. Сервіс допомагає командам розробників створювати навчальні набори даних для своїх проєктів AI. У рамках оновлення SageMaker Ground Truth отримав синтетичні можливості генерації даних. Тепер компанії можуть запропонувати AWS створити синтетичний навчальний набір даних від свого імені, щоб прискорити розробку ШІ-рішення.



Нові можливості генерації синтетичних даних і CodeWhisperer розширюють і без того великий портфель AI від AWS. Хмарний гігант також надає готові можливості машинного навчання за допомогою таких пропозицій, як Amazon Personalize, які можна використовувати для автоматичного створення рекомендацій щодо продуктів.

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