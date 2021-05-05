Amazon CloudFront Functions обеспечит быстрый запуск скриптов на границе сети

5 мая 2021 г., 15:05

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Сервис Amazon CloudFront служит для безопасной доставки данных, видео, приложений и API-интерфейсов пользователям во всем мире, отличаясь высокой скоростью передачи, малой задержкой и удобной для разработчиков средой. Когда пользователь запрашивает контент, который обслуживается через CloudFront, запрос направляется в граничную точку с наименьшей задержкой, благодаря чему требуемое доставляется в кратчайшие возможные сроки.

Для персонализации доставляемого контента многие современные приложения выполняют определенные логические функции на периферии сети. Ранее единственным способом такой индивидуальной настройки в Amazon CloudFront была дебютировавшая в 2017 году AWS [email protected] Однако, как отмечает главный евангелист AWS Данило Поччиа (Danilo Poccia), [email protected] больше подходит для сложных и ресурсоёмких функций, выполняемых на границе региона, где доступна большая вычислительная мощность.

Amazon CloudFront Functions, новая бессерверная скриптовая платформа, запущенная AWS в этот понедельник, обеспечивает гибкий опыт программирования с производительностью, масштабированием и рентабельность для другой категории сценариев использования — простых манипуляций с запросами/ответами HTTP(s), которые могут выполняться очень короткоживущими функциями.

CloudFront Functions позволяет запускать несложный код JavaScript в 218+ периферийных локациях CloudFront по цене примерно 1/6 от стоимости [email protected] На выполнение таких функций тратится менее одной миллисекунды. Таким образом, CloudFront Functions может обрабатывать миллионы запросов в секунду, обеспечивая при этом отличную производительность и практически не оказывая заметного влияния скорость работы сети доставки контента (CDN).

«Чтобы обеспечить производительность и масштабируемость, которые требуются современным приложениям, CloudFront Functions использует новую модель изоляции на основе процессов вместо изоляции на основе виртуальных машин, которая используется в AWS Lambda и [email protected]», — сказал Поччиа.

Согласно блогу Amazon, функции CloudFront встроены CloudFront, так что создавать, тестировать и развёртывать функции можно с консоли CloudFront через интегрированную среду разработки или, альтернативно, через CloudFront API или интерфейс командной строки.

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