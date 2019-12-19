Amazon, Apple и Google готовят открытый стандарт подключения устройств умного дома

19 декабря 2019 г., 15:25

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Amazon.com, Apple, Google и промышленный альянс Zigbee вчера анонсировали совместный проект разработки открытого сетевого стандарта под названием Connected Home over IP, способного улучшить совместимость и безопасность устройств для умного дома.

«Наша цель — объединить проверенные рынком технологии для разработки нового открытого стандарта подключения для умного дома на основе Интернет-протокола (IP)», — написали в блоге ведущие инженеры Google Nest Ник Сате (Nik Sathe) и Грант Эриксон (Grant Erickson). По их словам, единый стандарт не только упростит и удешевит разработку продуктов, но и позволит потребителям выбирать любой способ управления умным домом вне зависимости от установленного там оборудования.

Стандарт Connected Home over IP сможет использовать как уже устоявшиеся коммуникационные протоколы, включая Wi-Fi и Bluetooth Low Energy, так и технологии компаний Amazon, Apple и Google, такие как разработанный последней протокол связи устройств, Weave.

Четвёртый участник рабочей группы, помимо своего средства разработки, Dotdot, предоставит готовую экосистему для внедрения будущего стандарта, состоящую из входящих в Zigbee Alliance более восьми десятков лидеров индустрии, таких как IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (ранее, Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy и Wulian.

Первый черновой вариант стандарта Connected Home over IP предполагается представить к концу 2020 года.

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