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Альянс we.trade с IBM улучшит прозрачность и доступность торгового финансирования

22 мая 2020 г., 17:10
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Альянс we.trade с IBM улучшит прозрачность и доступность торгового финансирования

Одна из крупнейших блокчейн-сетей, связывающих предприятия и банки, платформа we.trade, анонсировала подписание партнерского соглашения с IBM, которое будет способствовать её глобальному расширению.

По условиям сделки IBM будет владеть 7 процентами we.trade, присоединившись к уже имеющимся акционерам: CaixaBank, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC, KBC, Nordea, Rabobank, Santander, Société Générale, UBS и UniCredit.

Построенная на новейшей версии IBM Blockchain Platform, we.trade использует лидирующую в отрасли Hyperledger Fabric, чтобы автоматизировать и обезопасить транзакции между бизнесом и банком с помощью смарт-контрактов, оставляющих поверяемую запись сделки.

Эта технология может защитить конфиденциальную информацию, в то же время позволяя третьим сторонам убедиться, что соглашения были выполнены. Всем участникам сделки — от вовлеченных компаний до банков, предоставляющих финансирование, — гарантируется, что информация останется достоверной. После записи в блокчейн сведения о транзакции никак не могут быть изменены, поэтому им можно доверять.

«Стратегическим ориентиром для we.trade и IBM является стимулирование роста и прозрачности всей торговой экосистемы, сотрудничество в целях усиления сетевого эффекта блокчейна, расширение доступа к торговому финансированию и к другим услугам на рынке», — сказал Джейсон Келли (Jason Kelley), генеральный менеджер сервисов блокчейна в IBM.

С июля 2020 года we.trade планирует расширить свои операции на дополнительные банки и новых клиентов в Европе.

Компания также завершила подготовительную работу с аналогичной блокчейн-платформой из Гонконга, eTradeConnect, образованной с участием 12 азиатских банков. Это станет концептуальной проверкой структуры и видения we.trade и заложит основы для её будущего сотрудничества с другими сетями.


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