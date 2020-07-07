Alphabet (Google) стала четвертой в списке перешагнувших 1 трлн долл.

7 июля 2020 г., 9:25

На сегодняшний день четыре компании имеют капитализацию превышающую 1 трлн долл.



Несмотря на разразившуюся пандемию Covid-19, а возможно, и благодаря ей, несмотря на рецессию в экономиках многих стран, акции компаний из сектора ИТ в последнее время растут как на дрожжах.



Alphabet, материнская компания Google, в понедельник вошла в клуб триллионеров. Ее акции в цене на максимуме котировались по 1510 долл., а капитализация достигла по итогам торгов 1,02 триллиона долларов.



Apple вчера получила оценку в 1,62 триллиона долларов, Microsoft — в 1,6 трлн долл. Amazon, которая больше всех выиграла от разразившегося карантина, поскольку ее онлайн-бизнес существенно вырос — в стоимости достигла 1,52 трлн долл.



Стоит отметить, что индекс Dow Jones Industrial Average вырос вчера на 459 пунктов, или на 1,78%, а S&P 500 поднялся на 1,59%. Высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 2,21% до исторического максимума.

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