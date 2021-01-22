«АЛЛО» предложит видеоконсультацию продавцов для покупателей

22 января 2021 г., 10:25

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По сообщению «АЛЛО», компания реализовала сервис видеоконсультации в реальном времени «Эксперт Онлайн». Сообщается, что он призван сэкономить время на поиске информации по интересующему продукту, сокращает количество походов в магазины и уберегает от рисков, связанных с посещением общественных мест, но главное — обеспечивает исчерпывающую видеоконсультацию с возможностью демонстрации продукта в реальном времени от экспертов магазинов «АЛЛО». Для того, чтобы воспользоваться новой функцией мобильного приложения, необходимо нажать на кнопку «Посмотреть вживую» рядом с выбранным товаром и максимум через 99 секунд начнется видеосвязь с консультантом магазина, который презентует товар и расскажет все нюансы.



Стоит отметить, что в настоящее время насчитывается коло полумиллиона активных пользователей приложения «АЛЛО», поэтому в компании уже в ближайшее время ожидают значительного роста количества пользователей сервиса видеоконсультаций.

«Видеоконсультация в режиме реального времени из магазина «АЛЛО» и еще через приложение — это как магазин в твоем кармане. Никаких дополнительных затрат времени на логистику, никаких рисков с посещением общественных мест. Общайся вживую, смотри в реальном времени и покупай выбранный товар — и все это в одном приложении «АЛЛО». Нам уже есть, чем удивлять, но это только один из многих шагов навстречу нашему покупателю, продолжение следует. Следите за обновлениями приложения АЛЛО», — комментирует CDO «АЛЛО» Константин Авилов.

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