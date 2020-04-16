Alkira кардинально упрощает построение многооблачных сетей

16 апреля 2020 г., 16:04

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Стартап Alkira, получивший 30 млн долл. от известных венчурных фондов Kleiner Perkins Caufield & Byers, Sequoia Capital Operations и GV Management (прежде, Google Ventures), вышел из подполья с первым NaaS (Networking-as-a-Service) предложением, которое позволяет облачным архитекторам создавать и развёртывать многооблачные сети за считанные минуты.

Свой дебютный продукт под названием Cloud Services Exchange (CSX), Alkira рекламирует как «первое унифицированное, предоставляемое по требованию многооблачное предложение», решающее задачу соединения компаний с несколькими облачными провайдерами, а тех — между собой, для обмена данными и разработки распределённых приложений.

Эта задача весьма неординарная, так как каждый облачный сервис использует свои собственные сетевые протоколы и приложения, такие как балансировщики нагрузки и брандмауэры. Объединение облачных сервисов в общую сеть требует от инженеров изучения нюансов каждого сервиса и создания коннекторов вручную.

Разработанная стартапом архитектура использует глобальную распределённую сеть так называемых Cloud Exchange Point, многооблачных «точек присутствия», каждая из которых предоставляет полный набор средств маршрутизации и сетевых сервисов. Alkira реализует своё решение как программную надстройку над существующей региональной инфраструктурой ведущих облачных провайдеров.

Зарегистрированные клиенты с помощью простых экранных меню выбирают сеть, сетевые сервисы и облачные платформы, которые они хотят подключить, уточняя ряд деталей, например, марку эмулируемого брандмауэра. «Спустя 40 минут вся ваша облачная инфраструктура готова и работает», — сказал в интервью Амир Хан (Amir Khan), один из основателей и генеральный директор Alkira. Ранее, Хан учредил фирму Viptela, специализирующуюся на программно-конфигурируемых сетях, и в 2017 году продал её Cisco Systems за 610 млн долл.

«Мы абстрагируем всё, — говорит брат Амира, Атиф Хан (Atif Khan), занимающий в Alkira пост технического директора. — Заказчики просто предъявляют нам требования, а мы предоставляем им услуги».

Подключение клиентов производится одним из трёх способов: через безопасный сетевой протокол Ipsec поверх любого транспорта, в рамках программно-конфигурируемой сети WAN, либо с помощью служб мультипротокольной коммутации (MPLS), предпочитаемых крупными компаниями.

Сервис Alkira сопоставим с услугами межсоединения, которые предоставляют своим заказчикам многие коллокационные фирмы. В этом смысле, по словам Амир Хана, CSX вторгается в область интересов крупных коллокаторов, таких как Equinix: «Мы предоставляем вам виртуальную коллокацию и виртуализированную облачную сеть для всех ваших рабочих станций, независимо от региона их размещения».

Cloud Services Exchange уже доступен. Компания собирается продвигать его через сеть партнёров, прежде всего, через телекоммуникационные фирмы.

Амир Хан утверждает, что у ранних клиентов Alkira отмечается снижение затрат до 40% за счёт упрощения сетей и оплаты за использование — без стартовых капиталовложений. Один из заказчиков благодаря Cloud Services Exchange смог сократить количество узлов, необходимых для работы его сети с 380 до 60.

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