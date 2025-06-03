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Alienware може випустити ігровий ноутбук на базі Arm-процесора від Nvidia

3 июня 2025 г., 17:25
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Згідно зі звітом тайванського видання United Daily News, Arm-чіп Nvidia для ПК може дебютувати в ноутбуках Alienware в кінці цього або на початку 2026 року. Повідомляється, що гігант з виробництва чіпів співпрацює з MediaTek у розробці прискореного процесора (APU), який поєднує в собі CPU на базі Arm і архітектуру графічного процесора Nvidia Blackwell.

Nvidia вже популярна в традиційних ігрових ноутбуках з чіпами Intel або AMD, але поява процесора Arm може значно поліпшити ситуацію з іграми на Windows на Arm. Чіпи Snapdragon X від Qualcomm повинні запускати ігри, емульовані за допомогою програмного забезпечення Prism від Microsoft, а сумісність і продуктивність ігор на графічних процесорах Qualcomm нині сильно обмежені.

Вперше чутки про чіп Nvidia на базі Arm з'явилися у 2023 році. Він може стати ще одним конкурентом чіпів Intel і процесорів Arm, що виробляються Qualcomm. Минулого тижня на YouTube-відеоканалі Moore's Law is Dead було показано те, що, судячи з усього, є витоком зображення передбачуваного APU від Nvidia. Джерела припускають, що його потужність може становити від 80 до 120 Вт.

У січні генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявив під час презентації для інвесторів, що у компанії є плани щодо встановлення процесора на базі Arm в Digits, своєму персональному суперкомп'ютері зі штучним інтелектом, як тоді повідомило агентство Reuters. Генеральний директор Dell Майкл Делл (Michael Dell) також натякнув на можливість запуску ПК зі штучним інтелектом разом з Nvidia, відповівши «поверніться наступного року», коли його запитали про присутність Nvidia на ринку ПК зі штучним інтелектом під час інтерв'ю у 2024 році.

Відзначається, що Nvidia — не єдина компанія, яка може кинути виклик домінуванню Qualcomm у сфері процесорів на базі Arm. За чутками, MediaTek також працює над власним Arm-чіпом, а нещодавні звіти також припускають, що AMD розробляє чіп на базі Arm для ноутбуків Microsoft Surface.

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