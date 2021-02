Алгоритм игры Tetris обеспечит оптимальное заполнение гостиниц

3 февраля 2021 г., 13:45

Решение, найденное группой исследователей из Трентского университета (Италия), позволит максимально увеличить количество занятых номеров в гостиницах и, следовательно, доходы их владельцев, существенно пострадавшие от последствий пандемии.



«Мы сделали неожиданное и удивительное открытие отличного алгоритма распределения гостей по комнатам: нет лучшего способа сделать это, и математическая теорема подтверждает это», – комментирует участник исследования, Роберто Баттити (Roberto Battiti).



Самый компактный способ совместить спрос и предложение был найден алгоритмом RoomTetris, который получил свое название от компьютерной игры Tetris, которая его вдохновила. Программное обеспечение было разработано лабораторией LION (Learning and Intelligent OptimizatioN) факультета информационной инженерии и компьютерных наук Трентского университета.



RoomTetris находит лучшее решение, идеально оптимизируя заполняемость комнат – задача, с которой не смог бы справиться лучше ни один человеческий разум, независимо от его опыта и навыков. Благодаря RoomTetris отели смогут распределять номера не во время бронирования, а уже по прибытии гостей в отель, что оптимально для повышения заполняемости и прибыльности.



Согласно результатам моделирования на симуляторе гостиниц, повышенная готовность номеров, обеспечиваемая этим алгоритмом в высокий сезон, может без особых усилий (вычисления выполняются в облаке) увеличить среднюю прибыль отеля (10-15%) ещё на 5-10%, а в ряде случаев и удвоить её.



После подачи заявки на патент алгоритм RoomTetris был подробно изложен в статье для ведущего международного периодического издания гостиничной отрасли и туризма, Journal of Hospitality and Tourism Technology.

