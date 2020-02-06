Возросло количество слияний и поглощений в сегменте производства чипов

6 февраля 2020 г., 16:55

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После исторически лучших 2015 и 2016 г., объем связанных со слияниями и поглощениями сделок на мировом полупроводниковом рынке пошел на спад. Однако уже в 2019 г. активность участников индустрии восстановилась — IC Insights насчитала свыше 30 сделок общим объемом в размере 31,7 млрд долл. Относительно 2018 г., по итогам которого зафиксированный объем достиг 25,9 млрд долл., рост составил 22%. Таким образом, отмеченный в прошлом году результат оказался третьим крупнейшим в истории развития отрасли.

Семь заключенных в прошлом году соглашений о приобретении превысили сумму в 1 млрд долл. Причем все из них, вошли в число пятидесяти крупнейших в истории отрасли. В частности, на 9 место попала сделка связанная с покупкой Infineon бизнеса Cypress Semiconductor за 9,4 млрд долл. На 12 месте оказалась Nvidia, планирующая выкупить за 6,9 млрд долл. поставщика сетевых продуктов Mellanox. 18 место заняла сделка, связанная с покупкой компанией AMS за 5,1 млрд долл. производителя оптоэлектроники OSRAM. На 36 месте покупка Intel за 2,0 млрд долл. израильского разработчика AI-чипов Habana Labs. Также в перечень крупнейших смогли попасть: покупка NXP у Marvell бизнеса, связанного с Wi-Fi (38 место, 1,8 млрд долл.); покупка ON Semiconductor поставщика решений стандарта Wi-Fi Quantenna Communications (45 место, 1,1 млрд долл.) и приобретение Apple модемного бизнеса Intel (45 место, 1,0 млрд долл.).

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