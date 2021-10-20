Активное сетевое оборудование QNAP: наращиваем скорости ИТ-платформы предприятий 

+22

голоса Tweet

В портфеле компании QNAP, широко известной благодаря сетевым хранилищам данных, имеется и активное сетевое оборудование, позволяющее создавать высокоскоростные сети для современных предприятий.

Линейка активного сетевого оборудования QNAP включает управляемые и неуправляемые коммутаторы, выполненные в настольном и стоечном исполнении, карты расширения для настольных компьютеров и серверов, а также внешние модули с поддержкой стандартов до 10 Gigabit Ethernet включительно. Поэтому с помощью этих решений можно оснастить локальную сеть небольшой компании или филиала корпорации. Давайте познакомимся с наиболее интересными и популярными моделями.

Управляемые коммутаторы

В данной категории продуктов, прежде всего, хотелось бы остановиться на недавно представленной модели QSW-IM1200-8C — управляемом коммутаторе промышленного класса. Это устройство оснащено 12 портами 10GbE, из которых четыре с разъемами 10GbE SFP+, а восемь — с комбинированными 10GbE SFP+/RJ45. Оно поддерживает Layer2-коммутацию, с такими возможностями как LACP, VLAN, ACL и LLDP. Используемая здесь система QNAP Switch System (QSS) с удобным веб-интерфейсом предоставляет обзорную панель, управление портами и руководство по настройке, что делает централизованное управление промышленной сетью интуитивно понятным и простым.

Рекомендованная цена на QSW-IM1200-8C - 31688 грн



Индустриальное исполнение модели QSW-IM1200-8C предусматривает усиленный металлический корпус, безвентиляторную систему охлаждения с отводом тепла естественной конвекцией. Устройство предназначено для работы в расширенном диапазоне температур от −30°C до 65°C. Повышенная надежность его эксплуатации обеспечиваются наличием резервного блока питания постоянного тока и автоматического выключателя.

При необходимости использования функции PoE стоит обратить внимание на модель QSW-M2116P-2T2S с шестнадцатью 30-ваттными портами 2.5GbE PoE + и двумя 90-ваттными портами 10GbE PoE ++. Таким образом, общий бюджет мощности составляет 280 Вт. С помощью этого устройства можно не только сформировать высокоскоростную и мощную сетевую инфраструктуру PoE для точек доступа и маршрутизаторов Wi-Fi 6, оно также обеспечивает возможности восходящего соединения по магистральной сети. Разворачивание такого решения эффективно в офисах малого и среднего бизнеса, гостиницах и магазинах.

Рекомендованная цена на QSW-M2116P-2T2S - 21381 грн



QSW-M2116P-2T2S поддерживает интеллектуальные функции управления PoE, включая планирование, приоритизацию источника питания, а также включение и выключение питания. Решение дает возможность в режиме реального времени получать информацию о состоянии сетевого подключения и потребляемой мощности в системе обеспечения питания, а также одновременно ее настраивать для создания энергосберегающей сети PoE.

Конструктивно QSW-M2116P-2T2S выполнена в стоечном исполнении высотой 1U, для упрощения обслуживания на ее переднюю панель выведен индикатор отказа вентилятора.

Управляемые коммутаторы в настольном исполнении серии QSW-M408 содержат 8 портов 1GbE RJ45 и от двух до четырех комбинированных 10GbE SFP+ fiber/RJ45. В серии QSW-M2108 десктопного исполнения имеется 10 портов, из которых восемь — 2.5GbE RJ45, а два — комбинированные 10GbE SFP+ fiber /RJ45.

Для установки в стойку предназначены управляемые коммутаторы серии QSW-M12XX. Их набор портов включает четыре либо восемь 10GbE SFP+, а также четыре или восемь комбинированных 10GbE SFP+ fiber /RJ45.

Рекомендованная цена на QSW-M2108R-2C — 13292 грн.

Особенностью модели QSW-M2108R-2C является ее половинная ширина, что позволяет сэкономить пространство стойки. Это устройство оснащено восемью портами 2.5GbE RJ45 и двумя комбинированными 10GbE SFP+ fiber /RJ45.

Ethernet-адаптеры

Для подключения клиентских и серверных платформ к высокоскоростной локальной сети предприятий QNAP предлагает широкий спектр адаптеров с поддержкой пропускной способности от 1 до 100 Gb/s. Приведем наиболее интересные примеры этих решений.

Рекомендованная цена на QXG-100G2SF-E810 — 24949 грн.

Модель QXG-100G2SF-E810 является топовой, отвечая требованиям 100GE. При наличии двух портов она построена на базе Ethernet-контроллера Intel E810 и поддерживает установку в слоты расширения PCIe 4.0. Реализованная в ней функция Forward Error Correction (FEC) позволяет избежать потери пакетов, что потенциально возможно в скоростных протяженных сетях передачи данных.

Рекомендованная цена на QXG-25G2SF-CX6 — 7736 грн.



Пропускную способность 25 Gb/s обеспечивает адаптер QXG-25G2SF-CX6, выполненный в виде карты расширения PCIe Gen4. Модель построена на базе контроллера NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx SmartNIC и оснащена двумя портами. Благодаря поддержке транкинга портов это устройство может обеспечить скорость до 50 Gb/s. Данный адаптер поддерживает технологию SR-IOV, которая может распределять ресурсы полосы пропускания с физической сетевой карты напрямую виртуальным машинам. Это повышает надежность приложений на виртуальных машинах и снижает нагрузку на центральный процессор.

Рекомендованная цена на QXG-10G2T-X710 — 9957 грн.



Двухпортовая карта расширения QXG-10G2T-X710 базируется на Ethernet-контроллере Intel X710, работает со скоростью 10 Gb/s и может быть установлена в слот шины PCIe Gen 3. Реализованная в этой модели функция транкинга портов позволяет увеличить пропускную способность соединения до 20 Gb/s. Устройство поддерживает SR-IOV и iSCSI, позволяя компьютерам, серверам или виртуальным машинам использовать хранилище QNAP NAS в качестве виртуальных дисков.

Рекомендованная цена на QNA-T310G1S — 5630 грн.



Клиентские устройства, требующие высокоскоростного подключения к локальной сети, можно оснастить предлагаемыми QNAP адаптерами. Так при необходимости повысить скорость обмена данными на платформе Mac, производитель предлагает внешний адаптер QNA-T310G1S с интерфейсами 10GbE SFP+ и Thunderbolt 3. Впрочем, это решение можно использовать и на любых других платформах, оснащенных портом Thunderbolt 3, будь то Windows-система или QNAP NAS. Скорость обмена при этом составляет около 1 GB/s. В комплект поставки адаптера входит кабель Thunderbolt 3.

Рекомендованная цена на QNA-UC5G1T — 2632 грн.

Еще один внешний адаптер QNA-UC5G1T позволяет подключить канал 5GbE к компьютерному интерфейсу USB 3.2 Gen 1. При его использовании клиентская система получает скорость обмена около 400 МБ/с. В комплект поставки устройства входит кабель USB 3.2 Gen 1 Type-C / USB Type-A.

Беспроводные маршрутизаторы

Высоким спросом на глобальном рынке пользуются беспроводные маршрутизаторы QNAP, среди которых, в первую очередь, стоит отметить модель Qhora-301W с поддержкой спецификации Wi-Fi 6.

Рекомендованная цена на Qhora-301W — 9961 грн.

Реализованная в этих устройствах технология QuWAN SD-WAN автоматически устанавливает безопасное VPN-соединение с устройствами QNAP на нескольких географических локациях. В их оснащение входит два порта 10GbE и четыре 1GbE, что позволяет гибко сконфигурировать локальную сеть небольшого офиса. Аппаратная платформа Qhora-301W включает четырехядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти, производительность которой обеспечивает пропускную способность до 3600 Мб/с в беспроводной сети Wi-Fi 6 с двумя несущими 2,4 и 5 ГГц. Восемь встроенных антенн позволяют охватить зоной покрытия значительную площадь офиса.

Рекомендованная цена QmiroPlus-201W — 15599 грн.



Устройство «все в одном» QmiroPlus-201W сочетает функциональность беспроводного маршрутизатора для создания ячеистого Wi-Fi покрытия и сетевого хранилища с проводным подключением к локальной сети по каналу 2.5GE. Платформа содержит два отсека для установки 2,5-дюймовых SATA-накопителей. Это решение может быть использовано при оснащении офиса с несколькими комнатами или многоуровневого помещения, где подключенные к беспроводной сети клиентские устройства смогут свободно перемещаться по всей зоне покрытия без потери соединения. Кроме того, при установке в домашнем офисе или в небольшом филиале QMiroPlus-201W может выполнять функцию их подключения в корпоративное облако. При этом приложения Qsync и Hybrid Backup Sync (HBS) синхронизируют локальные данные с корпоративными NAS, а также выполняют их резервное копирование на другие NAS либо в облако.

QMiroPlus-201W также поддерживает настройку режима беспроводного маршрутизатора или точки доступа через ОС QuRouter, что позволяет отправлять IP-адрес в качестве главного маршрутизатора или получать IP-адрес от другого основного маршрутизатора. С помощью QuRouter OS пользователи могут не только эффективно управлять всеми подключенными проводными и беспроводными устройствами в режиме реального времени, но также настраивать NAT, VPN, безопасность и расширенные функции QuWAN.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!