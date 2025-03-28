Акселератор XFactory Ukraine підтримає розвиток українських інновацій і підприємців

28 марта 2025 г., 12:25

Forvis Mazars in Ukraine запускає акселератор XFactory Ukraine, щоб підтримати розвиток українських інновацій і підприємців. Для участі в програмі організатори планують відібрати сім стартапів. Перевагу віддають проєктам, заснованим жінками. Програма повністю безоплатна та триватиме п’ять місяців. Приймання заявок на відбір до 27 квітня.

Учасники програми отримають: знання та досвід у сферах стратегії, фінансів, оподаткування від топових експертів; персональний коучинг від менторів та підтримку міжнародних спеціалістів; контакти з лідерами галузі та потенційними партнерами, а також доступ до мережі експертів Forvis Mazars; зростання та масштабування з урахуванням особливостей ринків Франції та Німеччини; нетворкінг.

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