Акції Super Micro впали на 20% після падіння прибутків та розчаровуючого прогнозу

7 августа 2025 г., 11:45

0

Tweet

CNBC повідомляє, що акції Super Micro Computer обвалилися на 20% після того, як компанія опублікувала невтішні фінансові результати за четвертий фіскальний квартал, які не виправдали прогнозів Волл-стріт. Прибутковість значно знизилася порівняно з минулим роком, що стало головною причиною розчарування інвесторів, незважаючи на загальне зростання доходу.





За звітний квартал, який завершився 30 червня 2025 року, компанія повідомила про виручку в розмірі 5,76 млрд дол., що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак цей показник не дотягнув до очікувань аналітиків у 5,89 млрд дол.





Прибуток на акцію також був гіршим за прогнози: скоригований EPS (Non-GAAP) склав 41 цент, тоді як рік тому він був 54 центи. Валовий прибуток знизився до 9,5% проти 10,2% у четвертому кварталі 2024 року, що вказує на посилення цінового тиску або зростання витрат. Чистий прибуток (Non-GAAP) компанії склав 260,72 млн дол. Для порівняння, за аналогічний період минулого року було 297,24 млн дол.





Генеральний директор Чарльз Лян (Charles Liang) пояснив, що на результати кварталу вплинули кілька факторів. По-перше, компанія зіткнулася з нестачею обігових коштів у червні. По-друге, затримки з визнанням доходу спричинили "зміни специфікацій від нового великого клієнта". Крім того, на прибутковість продовжують негативно впливати мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа, що, за словами фінансового директора Девіда Вейгенда (David Weigand), є "динамічною ситуацією".





Попри невдалий квартал, за весь 2025 фінансовий рік Super Micro продемонструвала вражаюче зростання, збільшивши виручку до 22 млрд дол. Це на 47% більше, ніж у попередньому році. Чистий прибуток за повний фіскальний рік по Non-GAAP не змінився у порівнянні з 2024 роком - 1,3 млрд дол.





Як бачимо, загальна сума чистого прибутку по Non-GAAP за рік залишається стабільною,





Проте, прогнози на перший квартал 2026 фінансового року виявилися слабшими за очікування Волл-стріт, що посилило негативну реакцію ринку. Super Micro прогнозує прибуток на акцію в діапазоні 40-52 центів при виручці від 6 до 7 млрд дол., тоді як аналітики очікували 59 центів і 6,6 млрд дол. відповідно.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6