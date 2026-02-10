Акції Kyndryl впали вдвічі через розслідування SEC та зміну фінансового керівництва

10 февраля 2026 г., 13:35

Акції компанії Kyndryl Holdings, найбільшого у світі постачальника послуг ІТ-інфраструктури, обвалилися більш ніж на 50% під час торгів у понеділок. Причиною стрімкого падіння стало офіційне повідомлення компанії про затримку подання квартальної звітності (форма 10-Q) через виявлені «суттєві недоліки» у внутрішньому фінансовому контролі. Комітет з аудиту Kyndryl розпочав перевірку практик управління грошовими коштами та ефективності звітності після отримання добровільних запитів на надання документів від відділу правозастосування Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Компанія попередила інвесторів, що вони більше не можуть покладатися на попередні оцінки керівництва щодо фінансового контролю за 2025 фіскальний рік та перші три квартали 2026 року.



На фоні розслідування Kyndryl оголосила про негайну відставку фінансового директора Девіда Вишнера (David Wyshner) та головного юрисконсульта Едварда Себолда (Edward Sebold). Виконувачем обов'язків фінансового директора призначено Харша Чуга (Harsh Chugh), який раніше очолював відділ корпоративного розвитку.



Ситуацію погіршило різке зниження річного прогнозу: тепер компанія очікує падіння виторгу на 2–3%, замість раніше прогнозованого зростання на 1%, а очікуваний вільний грошовий потік було скорочено з 550 млн дол. до 325–375 млн дол.



Генеральний директор Kyndryl Мартін Шретер (Martin Schroeter) пояснив слабкі прогнози подовженням циклів продажів через складність впровадження нових можливостей АІ та регуляторну невизначеність щодо суверенітету даних. Крім того, клієнти змінюють патерни споживання технологій IBM через контракти з Kyndryl, що вже призвело до скорочення обсягів сервісних угод. Попри зростання доходів від партнерства з гіперскейлерами на 58%, загальний прибуток на акцію у третьому кварталі склав лише 52 центи, що не виправдало очікувань аналітиків. Провідні інвестиційні банки, включаючи JPMorgan та Oppenheimer, миттєво відреагували на ці новини, знизивши рейтинг акцій Kyndryl до «недоцільних для інвестування» та радикально скоротивши цільову ціну паперів.



Для Kyndryl, яка відокремилася від IBM у 2021 році, нинішні події є найсерйознішим викликом за всю історію самостійного існування. Проблема навіть не у фінансових збитках, а у втраті довіри: коли аудиторська перевірка та SEC ставлять під сумнів внутрішній контроль, ринок починає закладати найгірші сценарії. Хоча компанія стверджує, що не очікує суттєвого перерахунку попередніх звітів, відставка фінансового директора в такий момент виглядає як «тривожний сигнал» для великих акціонерів.



З операційного погляду, Kyndryl опинилася в пастці трансформації. Стара модель довгострокових угод на підтримку інфраструктури більше не працює в епоху АІ, оскільки клієнти бояться підписувати контракти на 5–10 років, не розуміючи, як зміняться технології. Подовження циклів продажів свідчить про те, що бізнес вагається, чи варто інвестувати у складні міграції хмарних рішень прямо зараз. Для Kyndryl критично важливо швидко закрити питання з SEC та аудитом, адже в інфраструктурному бізнесі репутація стабільного партнера є головним активом, без якого навіть найсучасніші сервіси АІ не врятують компанію від подальшої маргіналізації.

